Avis aux médias - Opération de visibilité de la CSQ partout au Québec - On est là!





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) mène ce matin une opération de visibilité devant les bureaux de circonscription dans différentes régions du Québec dans le cadre de l'ouverture prochaine des négociations du secteur public.

Près de deux semaines après les élections, la CSQ tient à rappeler aux élus que le personnel des réseaux de l'éducation, de la santé et du collégial, partout au Québec, sera en négociation au cours des prochains mois et que, partout à travers le Québec, la CSQ sera là pour les représenter.

Pour la Centrale, il faut ramener au coeur de cette négociation le rôle essentiel du personnel pour assurer les soins, la sécurité et le développement de notre société. Avoir des réseaux plus humains, ça doit aussi se traduire par la mise en place de meilleures conditions d'exercice et l'amélioration des conditions de travail. En plein contexte inflationniste et de pénurie de main-d'oeuvre, l'attraction et la rétention du personnel passent nécessairement par la négociation collective.

Rappelons également que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) forment ensemble un front commun afin de négocier d'une même voix avec le gouvernement. Les conventions collectives du secteur public viendront à échéance dans moins d'un an, soit le 31 mars 2023.

Citation

« Le message que nous envoyons aujourd'hui aux élus à travers le Québec, c'est que, pour nous, il est évident que cette négociation doit se dérouler autrement. Il n'y a aucune raison de revivre les psychodrames des négociations antérieures qui s'étirent pendant deux ans. Le dialogue social, c'est bien concret pour nous et ça doit aussi se traduire aux tables de négociation pour trouver des solutions afin d'attirer et de retenir le personnel dans nos réseaux pour pallier la rareté et la pénurie de main-d'oeuvre et offrir les meilleurs services possibles aux Québécoises et aux Québécois.

« À l'école, à l'hôpital, dans les soins à domicile, au cégep, on est là pour vous. Pour offrir des services à la population du Québec, pour prendre soin des enfants, des jeunes, des malades, des aînés, etc., on est là! Pour préparer l'avenir du Québec, on est là! Pour porter la voix de nos membres, leurs besoins, leurs demandes, à la CSQ, on est là!

Et plus que jamais, en éducation, en santé comme au collégial, il est temps de prendre soin de notre monde et de ramener le personnel au coeur de cette négociation. » - Éric Gingras, président de la CSQ

Aide-mémoire

QUOI : Occasion de photos et d'entrevues | Opération de visibilité de la CSQ



QUI : La Centrale des syndicats du Québec (CSQ)



QUAND : Le 18 octobre 2022 dès 7 heures



OÙ : Devant différents bureaux de circonscription partout au Québec

Nom du député Circonscription Adresse Suzanne Blais Amos Abitibi-Ouest 259, 1re Avenue Ouest, Amos Amélie Dionne Rivière-du-loup-Témiscouata 320, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, bureau 105, Rivière-du-Loup Geneviève Guilbault Louis-Hébert 810, route Jean-Gauvin, bureau 302, Québec André Lamontagne Johnson 641 Rue Saint-Pierre, Drummondville Yves Montigny René-Lévesque 852 rue Bossé, Baie-Comeau Kateri Champagne-Jourdain Duplessis 421, rue Arnaud, bureau 202, Sept-Îles Christine Labrie Sherbrooke 230, rue King Ouest, bureau 301, Sherbrooke Stéphane Ste-Croix Gaspé 11, rue de la Cathédrale, bureau 102, Gaspé François Legault L'Assomption 831, boul. de l'Ange-Gardien Nord, bureau 208, L'Assomption France-Elaine Duranceau Bertrand 197, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts Christopher Skeete (Ste-Rose) Sainte-Rose 132, boul. Sainte-Rose, Laval Sonia LeBel Champlain 580, rue Barkoff, Trois-Rivières Jean-François Roberge Chambly 2028, avenue Bourgogne, Chambly Christian Dubé Laprairie 26, boul. Taschereau, bureau 306, Laprairie Chantal Rouleau Pointe-aux-Trembles 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 100, Montréal Dominique Anglade Saint-Henri-Sainte-Anne 3269, rue Saint-Jacques, Montréal Mathieu Lacombe Papineau 564, avenue de Buckingham, Gatineau Andrée Laforest Chicoutimi 110, boulevard Barrette, Chicoutimi

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

