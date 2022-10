NEOM nomme ses premières marques hôtelières partenaires avec Ennismore,





Ennismore annoncé comme partenaire inaugural de la destination de tourisme de montagne TROJENA ses marques 25hours Hotels et Morgans Originals étant les premières à être dévoilées

La division de développement hôtelier de NEOM, avec sa vision audacieuse de façonner une nouvelle frontière pour le secteur de l'hôtellerie, vise à redéfinir l'avenir du secteur avec des concepts imaginatifs, des propriétés emblématiques et des expériences extraordinaires pour ses clients.

NEOM, Arabie saoudite, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La division de développement hôtelier (Hotel Development), la division de NEOM chargée de construire un écosystème hôtelier tourné vers l'avenir dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, a conclu un premier partenariat avec Ennismore.

Partant d'une toile vierge et aucune infrastructure existante, la division de développement hôtelier s'appuiera sur le potentiel de la région pour instaurer une nouvelle ère pour le secteur : une ère d'imagination et de sens du devoir pour guider et informer la façon dont l'humanité s'engage dans notre monde. La division soutiendra également les ambitions audacieuses de NEOM, qui souhaite attirer plus de cinq millions de visiteurs d'ici 2030.

L'accord signé avec Ennismore, la société d'hôtellerie de lifestyle qui connaît la croissance la plus rapide au monde, correspond à l'objectif principal de la division de développement hôtelier d'établir des partenariats mondiaux. Ce partenariat inaugural verra deux des marques emblématiques d'Ennismore, 25hours Hotels et Morgans Originals, ouvrir des propriétés à TROJENA, la destination de tourisme de montagne de NEOM comprenant un village de ski.

Chris Newman, directeur exécutif de la division de développement hôtelier de NEOM, a déclaré : « La division de développement hôtelier vise à accélérer le progrès humain en redéfinissant la façon dont nous voyageons, séjournons et vivons. Notre partenariat avec Ennismore fait écho à notre mission de pionnier dans l'espace de l'hôtellerie d'expérience d'une manière qui façonne l'avenir des hôtels dans le Royaume et au-delà. Avec une passion commune pour le développement de concepts d'hospitalité différenciés et imaginatifs, nous sommes impatients de voir cette relation, et d'autres semblables, s'épanouir. »

Philip Gullett, directeur exécutif et responsable régional de TROJENA, a déclaré : « Les montagnes de TROJENA sont appelées à devenir l'une des destinations les plus impressionnantes au monde. 25hours Hotels et Morgans Originals sont des marques idéales pour TROJENA, car nous cherchons à offrir des expériences extraordinaires aux résidents et aux visiteurs en quête de luxe, d'aventure, de divertissement, d'habitabilité et d'évasion du statu quo. »

Gaurav Bhushan, co-PDG d'Ennismore, a déclaré : « 25hours Hotels et Morgans Originals sont des marques de lifestyle ancrées dans la créativité, apportant des espaces axés sur le design et des expériences culinaires authentiques, créant des liens profonds avec nos hôtes. Alors que nous nous développons à l'échelle mondiale, nous sommes ravis que nos marques ouvrent à TROJENA, un cadre unique qui attirera des visiteurs locaux et internationaux. »

L'équipe de 25hours, avec le fondateur Christoph Hoffmann et le Studio Aisslinger de Berlin, travaille sur une histoire et un concept de design sur mesure pour TROJENA. Le récit s'inspire de l'architecture futuriste du bâtiment et comprendra des clins d'oeil aux films de science-fiction ainsi qu'à l'héritage alpin de la marque.L'hôtel 25hours disposera d'un cinéma, d'un restaurant de type « de la ferme à la table », d'un atelier de vélo avec espace co-working, ainsi que d'un restaurant sur le toit avec piscine.

L'hôtel Morgans Originals sera conçu pour transporter les clients des paysages surréalistes et naturels de TROJENA, dans un monde ancré dans l'héritage culturel emblématique de la marque. L'hôtel disposera de quatre restaurants de classe mondiale et d'un spa et d'un bain de destination de 2 000 mètres, en plus d'un toit de piste de ski d'une grande importance architecturale et d'un bar de piscine sur le toit donnant sur les montagnes spectaculaires de TROJENA. L'hôtel comprendra également un noyau vertical de huit étages avec des microclimats et des expériences artistiques immersives qui mettront en valeur l'individualité de la marque.

Les premiers travaux de construction ont déjà commencé à TROJENA, les principaux travaux de construction du village de ski devant débuter à la fin de 2022. En plus des services hôteliers, le village comprend des composantes résidentielles centrées autour d'une place publique, ainsi que des expériences de vente au détail et de restauration haut de gamme. Les flancs de la montagne s'étendent sur le toit du village, créant ainsi une superbe piste de ski qui peut être utilisée toute l'année grâce à diverses installations de sports d'aventure.

Chargé de favoriser la mise en place d'un secteur touristique de classe mondiale, la division de développement hôtelier vise à servir les objectifs de diversification de la vision saoudienne 2030. En plus de former des partenariats stratégiques, la division travaillera avec les partenaires du secteur du tourisme pour former des talents ambitieux et de fiers ambassadeurs saoudiens qui formeront la base de l'industrie. En défendant une culture de la diversité et de l'expertise, la division vise à créer une main-d'oeuvre ambitieuse capable d'avoir des idées audacieuses et de réimaginer l'hospitalité à partir de zéro.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur de progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, qui est en train de devenir un laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour les personnes qui ont de grands rêves et qui souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la conservation de l'environnement.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'activité, des centres de recherche, des sites de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

Pour plus d'informations, envoyez un mail à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur www.NEOM.com et www.NEOM.com/en-us/newsroom.

À propos d'Ennismore

Ennismore est une entreprise d'hospitalité créative qui regroupe un collectif mondial de marques créées par des entrepreneurs et des fondateurs et dont la finalité est au coeur de leurs activités. Elle crée et gère des propriétés et des expériences uniques dans certaines des destinations les plus prisées du monde.

Fondée en 2011 par l'entrepreneur Sharan Pasricha, Ennismore et Accor ont conclu une joint-venture en 2021 pour créer une nouvelle entité autonome, Accor détenant une participation majoritaire. En créant l'entreprise d'hospitalité lifestyle à la croissance la plus rapide au monde, elle réunit le savoir-faire d'Ennismore dans la création de marques avec un storytelling créatif, du design et des expériences authentiques, avec la richesse des connaissances de Accor dans la fourniture d'échelle, la croissance du réseau et la distribution.

Sous la direction de Sharan Pasricha, fondateur et co-directeur général, et de Gaurav Bhushan, co-directeur général, Ennismore comprend 14 marques, avec 101 établissements en exploitation et 137 autres en projet, et une collection de plus de 150 restaurants et lieux de vie nocturne culturellement pertinents et diversifiés.

Ennismore place l'innovation au centre de tout ce qu'il fait, avec quatre studios internes spécialisés qui s'intéressent à chaque point de contact avec les clients, notamment Carte Blanched, une plateforme conceptuelle F&B entièrement intégrée ; un studio créatif de designers d'intérieur et de graphistes ; un laboratoire d'innovation technologique et de produits numériques, et une division des partenariats et des collaborations.

Ennismore a été incluse dans les listes des entreprises les plus innovantes du monde de Fast Company en 2020 et 2021 ; classé n°29 dans FT1000 : Europe's Fastest-Growing Companies ; et fait partie des FT Future 100, les entreprises britanniques à la croissance la plus rapide qui façonnent l'avenir de leur secteur.

Les marques Ennismore : 21c Museum Hotel, 25hours Hotels, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE et Working From.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915492/TROJENA_NEOM.jpg

