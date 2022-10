Trade Republic s'étend au Luxembourg





Trade Republic, la plus grande plateforme d'épargne européenne, continue de s'étendre en Europe. À ce jour, Trade Republic peut être utilisée dans 11 marchés supplémentaires. Implantée en Belgique, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, au Luxembourg, Portugal, en Slovaquie et Slovénie, Trade Republic fournit à 340 millions d'Européens les moyens d'entreprendre leur voyage de création de richesse en accédant facilement et en toute sécurité aux marchés de capitaux.

« La hausse inquiétante de l'inflation dans la zone euro devrait servir de signal d'alarme pour tous les Européens », a déclaré Christian Hecker, co-fondateur de Trade Republic. « Tous les Européens doivent pouvoir accéder aux marchés de capitaux pour alimenter l'investissement à long terme et, au final, épargner en vue de la retraite. Nous avons mis au point Trade Republic pour leur permettre de le faire et avons maintenant ouvert nos portes à un ensemble de dix-sept marchés, pour que les Européens, où qu'ils soient, prennent en main leurs finances personnelles. »

Grâce à son offre simple et intuitive, Trade Republic démocratise l'investissement dans la zone euro. Les principaux produits sont des fonds négociés en bourse (Exchange-Traded Funds, ETF) et des plans d'épargne en action gratuits. Le compte peut être ouvert dans l'application et sur l'ordinateur en quelques minutes. Il n'y a pas de commission à acquitter pour exécuter un ordre ; les clients paient uniquement des frais fixes de un (1) EUR par négociation pour couvrir les frais externes.

Pour changer le système financier, Trade Republic a développé une offre financière à partir de rien, en proposant un produit que tout le monde peut facilement utiliser. En bénéficiant d'un capital-risque qui se chiffre à 1,3 milliard EUR de la part de Sequoia, Peter Thiel's Founders Fund ou d'Ontario Teachers', Trade Republic va continuer d'investir dans sa croissance et étendre son offre dans toute l'Europe.

À PROPOS DE TRADE REPUBLIC

Trade Republic a pour mission de mettre des millions d'Européens sur la voie de la création de richesse en leur fournissant un accès sécurisé, facile et libre de commission aux marchés de capitaux. Comptant plus d'un million de clients, Trade Republic est déjà l'application écran que de nombreux Européens utilisent pour gérer leur richesse. La société propose d'investir dans des titres, dérivés, plans crypto et d'épargne. Trade Republic est une entreprise technologique supervisée par la Bundesbank (banque centrale indépendante de la République fédérale d'Allemagne) et la BaFin (régulateur financier allemand). La société basée à Berlin a été créée en 2015 par Christian Hecker, Thomas Pischke, et Marco Cancellieri.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 02:05 et diffusé par :