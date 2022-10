Hillstone Networks ajoute la certification des Critères Communs EAL4+ pour les pare-feux de nouvelle génération de Hillstone Networks





Hillstone Networks, un fournisseur de solutions de cybersécurité innovantes et accessibles, a annoncé qu'il avait été certifié selon les Critères Communs EAL4 + pour le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) Hillstone Networks SG-6000 A-Series et StoneOS 5.5.R9, le renforçant davantage en tant que plateforme de choix pour les utilisateurs qui ont besoin de renforcer leurs réseaux et de sécuriser leurs actifs critiques de la périphérie au cloud.

Les Critères Communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information sont une norme internationale de certification de sécurité informatique. Les Critères Communs sont pris en compte pour une utilisation au sein d'agences gouvernementales ainsi que dans les infrastructures critiques fortement réglementées et axées sur la conformité. En raison de l'assurance qualité et de la garantie de cette certification, d'autres grandes entreprises de nombreux secteurs utilisent également les Critères Communs pour justifier la mise en oeuvre des solutions.

« La cyber-résilience est aujourd'hui un impératif, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur », déclare Tim Liu, CTO et co-fondateur de Hillstone Networks. « Le pare-feu de nouvelle génération Hillstone est la base de notre portefeuille de sécurité et est déployé dans le monde entier, protégeant plus de 23 000 clients. Aujourd'hui, nous offrons à clients ont une nouvelle raison de croire que nos solutions protègent leurs actifs sensibles et leurs infrastructures critiques, grâce à l'ajout de la certification Critères Communs. Nous continuons à repousser les limites pour faire du monde numérique un endroit plus sûr. »

« Secura félicite Hillstone Networks d'avoir obtenu la certification Critères Communs EAL4+ pour son pare-feu de nouvelle génération Hillstone et StoneOS. Ce certificat vient souligner les fonctionnalités de sécurité implémentées au sein du produit, ainsi que la maturité des processus de développement. La collaboration exemplaire entre les équipes de Hillstone et de Secura a permis ce résultat », déclare Razvan Venter, Responsable de la sécurité des produits du groupe Secura.

La Hillstone Networks A-Series, reconnue par Gartner comme « Visionnaire » dans le Magic Quadrant for Network Firewalls, se présente sous deux formes, avec des modèles supplémentaires pour répondre aux charges de travail et aux exigences les plus exigeantes. Pour plus d'informations sur le certificat, veuillez consulter le rapport de certification, la cible de sécurité et le certificat CCRA.

À propos de Hillstone Networks

Les solutions de cybersécurité innovantes et accessibles de Hillstone Networks remodèlent la sécurité des entreprises et des fournisseurs de services, permettant une cyber-résilience tout en réduisant le TCO. Offrant une visibilité complète, une intelligence supérieure et une protection rapide pour voir, comprendre et agir contre les cybermenaces de la périphérie au cloud, Hillstone est bien noté par les principaux analystes et approuvé par les entreprises mondiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hillstonenet.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 02:05 et diffusé par :