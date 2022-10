Strathsquare Point remporte trois prix au Berlin Independent Film Festival





« Little Johnny Jewel » réalisé par Jude Rawlins et produit par Bella Luna Productions

LONDRES, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- « Little Johnny Jewel », un film indépendant, avec pour principal investisseur Strathsquare Point , a remporté des prix importants dans trois catégories au Berlin Independent Film Festival ( BIFF ). Réalisé par Jude Rawlins et produit par Bella Luna Productions , ce bijou cinématographique a reçu les prix suivants :

« Strathsquare Point est un fantastique partenaire financier pour les artistes sérieux qui ont des projets ambitieux, tout simplement parce qu'ils permettent aux artistes de faire leur travail au mieux de leurs capacités sans être entravés par les contraintes habituelles liées au financement des arts, a déclaré Jude Rawlins. Ils ont bien compris qu'en permettant aux artistes de faire ce qu'ils aiment, ils ne pourront qu'obtenir les meilleurs résultats. Cela peut sembler évident, mais d'après mes nombreuses expériences, particulièrement au Royaume-Uni, c'est presque unique. »

Le Berlin Independent Film Festival est une célébration annuelle du cinéma indépendant, avec des projections de films internationaux et plusieurs catégories de prix. « Little Johnny Jewel », une comédie noire surnaturelle sur les secondes chances, a également été nommée dans trois catégories au Festival international du film de Venise et aux Rome Outcast Independent Film Awards.

« Cette histoire unique en son genre, qui se déroule dans les petites villes de l'Iowa, touche les coeurs et les esprits du monde entier, a déclaré Bella Ward, directrice des investissements médias chez Strathsquare Point. Notre objectif est de raconter et de partager d'excellentes histoires et de soutenir les meilleurs talents. Une telle reconnaissance internationale pour notre premier film, c'est fantastique, et nous avons adoré travailler avec Jude sur ce film. »

En tant que fervent défenseur des entrepreneurs créatifs, Strathsquare découvre et collabore avec de brillants cinéastes indépendants. La société Bella Luna Productions, basée à Marshalltown dans l'Iowa, est l'un des derniers partenariats d'investissement en date pour Strathsquare.

Leur prochain projet commun est un film intitulé « Mania », un thriller psychologique hitchcockien qui raconte l'histoire d'une jeune femme essayant d'échapper à l'emprise de sa mère narcissique auprès d'un mari narcissique lui aussi.

À propos de Strathsquare Point

Strathsquare est une société de capital-risque basée au Royaume-Uni qui travaille avec des entreprises cherchant à innover dans les domaines de l'énergie verte, des médias, des données et de la logistique ; elle aide les entrepreneurs à lancer, développer et adapter leurs activités.

