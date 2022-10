BD et BIOCORP signent un accord pour apporter connectivité et traçabilité aux médicaments injectables auto-administrés





BIOCORP (FR0012788065 ? ALCOR / Éligible PEA?PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, et BD, l'un des leaders mondiaux en matière de technologies médicales, annoncent avoir signé un accord dans le but d'utiliser la technologie connectée pour suivre l'observance des traitements médicamenteux auto-administrés.

Avec pour objectif de soutenir les sociétés biopharmaceutiques dans leurs efforts pour améliorer l'adhérence aux traitements à base d'injectables, les deux entreprises vont intégrer la technologie Injay® de Biocorp - une solution conçue pour capturer et transmettre les données d'injection à l'aide de la technologie de communication en champ proche (NFC) ? au système BD UltraSafe Plustm Passive Needle Guard utilisé avec les seringues préremplies.

"Les dispositifs connectés d'administration de médicaments jouent un rôle important en aidant les fabricants biopharmaceutiques à comprendre et à suivre les tendances clés en matière d'adhésion au traitement des patients", a déclaré Matthew Schabacker, vice-président et directeur général de Advanced Drug Delivery Solutions chez BD. "Notre accord avec Biocorp nous permet d'explorer des solutions innovantes sur ce marché et soutient davantage l'engagement de BD en faveur des soins intelligents et connectés, permettant la transition des soins vers d'autres contextes et améliorant les résultats des maladies chroniques. Nous combinons l'expertise de Biocorp dans le développement et la commercialisation de dispositifs connectés d'administration de médicaments à notre portefeuille existant de systèmes avancés d'administration de médicaments par injection."

Le dispositif Injay® de Biocorp est une solution connectée simple et rentable conçue pour suivre l'utilisation de seringues pré-remplies dans le cadre d'études cliniques ou de soins de routine. Grâce à la technologie NFC et à des capteurs spécifiques permettant d'identifier le produit, elle peut confirmer une injection complète et transférer automatiquement cette information à un smartphone.

" Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer cette collaboration avec BD, un leader mondial sur le marché des seringues pré-remplies et des dispositifs de sécurité ", a déclaré Éric Dessertenne, DG de BIOCORP. "Ce partenariat souligne une nouvelle fois la position de leader de BIOCORP dans le domaine des dispositifs intelligents d'administration de médicaments et répond à un besoin non satisfait sur le marché actuel."

La prévalence accrue des thérapies auto-administrées pour les maladies chroniques, associée à l'omniprésence des technologies numériques dans la vie de chacun, ouvre de nouvelles opportunités pour améliorer les résultats et l'expérience des patients et pour augmenter la capacité à surveiller l'adhésion aux médicaments.

Le marché mondial de l'administration de médicaments connectés devrait connaître des taux de croissance à deux chiffres1 au cours de la prochaine décennie - alimenté par la transition des établissements de soins vers les soins à domicile et la prévalence accrue des thérapies auto-administrées. Aujourd'hui, BD est un leader mondial dans la fourniture de seringues pré-remplies et de systèmes de sécurité pour l'industrie biopharmaceutique avec environ 70 % des 100 premières sociétés biopharmaceutiques utilisant des dispositifs BD. Plus d'un milliard d'unités2 BD UltraSafeTM ont été vendues depuis 2010, utilisées pour administrer plus de 40 médicaments différents3.

À PROPOS DE BD

BD est l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologie médicale et fait progresser le monde de la santé en améliorant les découvertes médicales, les diagnostics et la prestation des soins. La société soutient les héros en première ligne des soins de santé en développant des technologies, des services et des solutions innovants qui contribuent à faire progresser à la fois les traitements cliniques pour les patients et les processus cliniques pour les prestataires de soins de santé. BD et ses 75 000 employés ont la passion et l'engagement d'aider à améliorer la sécurité et l'efficacité du processus de prestation de soins des cliniciens, de permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter les maladies avec précision et de faire progresser les capacités des chercheurs à développer la prochaine génération de diagnostics et de thérapies. BD est présent dans pratiquement tous les pays et s'associe à des organisations du monde entier pour s'attaquer à certains des problèmes de santé mondiaux les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour plus d'informations sur BD, veuillez visiter bd.com ou vous connecter avec nous sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/bd1/ et sur Twitter @BDandCo.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 74 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorpsys.com.

