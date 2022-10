Nel ASA reçoit une commande de 600 millions de NOK de Woodside Energy





Nel Hydrogen Electrolyser AS, une filiale de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), a conclu un contrat portant sur l'équipement d'un électrolyseur alcalin avec l'entreprise australienne Woodside Energy pour son projet d'hydrogène, H2OK, à Ardmore dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis. Le contrat est estimé à une valeur totale d'environ 600 millions de NOK.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par Woodside Energy, une entreprise de qualité qui a fait ses preuves en matière de développement de ressources haut de gamme, pour collaborer dans ce projet passionnant et inspirant », déclare le CEO de Nel, Håkon Volldal.

H2OK est le premier projet d'hydrogène de Woodside aux États-Unis. Cet équipement servira à la phase 1 du projet proposé (60 tpj). Woodside implantera le site à Ardmore, en Oklahoma, une région qui convient parfaitement à la production d'hydrogène, car elle dispose de bonnes ressources hydriques et énergétiques. L'entreprise utilisera ces ressources pour produire de l'hydrogène liquide destiné aux véhicules commerciaux et aux poids lourds alimentés par des piles à combustible.

Woodside Energy cherche à élargir sa présence aux États-Unis et travaille également sur deux projets d'hydrogène en Australie : H2Perth et H2Tas.

Le contrat avec Woodside a été signé quelques mois seulement après que Nel ait reçu une commande record de 200 MW pour un autre projet de grande envergure aux États-Unis.

« Nel a le vent en poupe sur le marché des électrolyseurs. Nous obtenons maintenant des contrats de qualité à des conditions favorables et un profil de risque gérable. Le contrat avec Woodside aura des retombées financières importantes sur la société », déclare M. Volldal.

« C'est très enthousiasmant de travailler avec l'équipe professionnelle de Woodside pour réaliser un projet de cette envergure. Le projet Ardmore constituera une excellente vitrine pour la technologie d'électrolyseurs de Nel, conçue pour permettre une plus large utilisation de l'énergie renouvelable dans les secteurs industriels et des transports », déclare Tom Skoczylas, directeur régional des ventes pour Nel Hydrogen aux États-Unis.

Les cheminées d'électrolyseurs seront fabriquées dans l'usine de Nel à Herøya, le seul site d'électrolyseurs entièrement automatisé au monde.

Il s'agit d'une commande ferme pour les cheminées alcalines, l'équipement de la cheminée d'équilibre (BoS) et l'ingénierie pour l'équipement électro-mécanique de l'usine (BoP) (fournis par Woodside). Il existe des mécanismes canalisés pour les augmentations des prix de l'acier et du nickel. Woodside prévoit de poursuivre avec la FID en 2023. La production d'électrodes est prévue pour 2024.

