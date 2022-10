Mirum Pharmaceuticals annonce un avis favorable du CHMP pour LIVMARLI® (maralixibat) solution orale pour le prurit cholestatique chez les patients atteints du syndrome d'Alagille âgés de deux mois et plus





Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) annonce aujourd'hui deux avancées internationales pour LIVMARLI® (maralixibat) solution orale, un inhibiteur oral du transporteur des acides biliaires très peu absorbé, actuellement approuvé aux États-Unis pour le traitement du prurit cholestatique chez des patients atteints du syndrome d'un Alagille âgés d'un an et plus.

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a donné un avis favorable pour LIVMARLI dans le traitement du prurit cholestatique chez des patients atteints du syndrome d'Alagille (SAG) âgés de deux mois et plus. L'avis favorable du CHMP est la recommandation scientifique à la Commission Européenne pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché en Europe. LIVMARLI a été précédemment approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 2021 en tant que premier et seul traitement pour le prurit cholestatique chez les patients atteints de SAG âgés d'un an et plus.

Mirum a également annoncé que son partenaire, Neopharm, avait reçu une autorisation de mise sur le marché pour LIVMARLI dans le traitement du prurit cholestatique chez des patients atteints de SAG âgés d'un an et plus par le Ministère de la Santé Israélien, l'agence réglementaire en Israël compétente pour l'approbation de nouveaux médicaments,.

"LIVMARLI est le premier et seul médicament à avoir reçu un avis favorable du CHMP pour traiter le prurit cholestatique chez des patients atteints du syndrome d'Alagille, et nous espérons que ce médicament représentera une option thérapeutique pertinente pour les personnes souffrant de cette maladie dévastatrice", déclare Chris Peetz, président et CEO, Mirum. "Notre expérience de LIVMARLI aux États-Unis a montré l'impact que ce médicament peut avoir sur la vie des patients atteints de SAG et celle de leurs proches. Nous nous préparons activement à la mise sur le marché de LIVMARLI en Europe et nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'élargir la disponibilité internationale de LIVMARLI, avec cette récente approbation en Israël."

Le SAG est une maladie génétique rare causée par des anomalies des voies biliaires pouvant conduire à une maladie hépatique évolutive. Les voies biliaires malformées ou en nombre réduit provoquent la rétention des acides biliaires dans le foie, ce qui conduit à la cholestase et, à terme, à une inflammation et des lésions hépatiques qui empêchent le foie de fonctionner correctement. La cholestase dans le SAG est à l'origine d'un prurit invalidant ayant un impact sur la qualité de vie si important que le prurit est une des principales indications pour greffe du foie.

L'avis favorable du CHMP se base sur les données de l'étude pivot ICONIC, et sur les cinq années de données du programme de développement clinique de LIVMARLI, constituant un ensemble solide de preuves cliniques chez les patients atteints de SAG. Les données de l'étude ICONIC ont démontré des diminutions statistiquement significatives et cliniquement pertinentes du prurit comparé au placebo, avec une différence moyenne de -1,4 point entre les groupes, ainsi que des diminutions significatives des acides biliaires sériques. Ces deux bénéfices ont été durablement maintenus durant plusieurs années de traitement. Les mentions légales proposées font également état d'améliorations dans la gravité des xanthomes.

La validation par la Commission Européenne de l'avis favorable du CHMP est attendue d'ici le quatrième trimestre 2022. En cas d'approbation en Europe, LIVMARLI serait le premier et seul traitement approuvé à traiter les effets du syndrome d'Alagille, maladie hépatique rare et grave touchant une personne sur 30 000 à l'échelle mondiale.

"L'avis favorable émis par le CHMP représente une avancée importante dans le traitement du prurit cholestatique pour les personnes atteintes du syndrome d'Alagille, étant donné le manque de traitements disponibles pour alléger efficacement le terrible fardeau de cette maladie qui peut conduire à une greffe du foie", déclare le Professeur Emmanuel Jacquemin, MD, PhD, Chef de service d'Hépatologie Pédiatrique et de Transplantation Hépatique, Hôpital Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Saclay, Le Kremlin-Bicêtre, France. " L'approbation potentielle et la disponibilité de LIVMARLI en Europe sont très encourageantes pour les patients."

"Le syndrome d'Alagille touche des personnes dans le monde entier. En dehors des États-Unis, seules des options thérapeutiques limitées étaient disponibles jusqu'à présent pour aider efficacement les personnes à gérer les manifestations invalidantes de la maladie, en particulier le prurit. Le prurit cause d'importantes perturbations dans le quotidien des patients et de leurs proches", déclare Roberta Smith, présidente de l'Alagille Syndrome Alliance. "Nous sommes ravis qu'il existe un espoir imminent pour les personnes atteintes du syndrome d'Alagille en Europe, et nous sommes convaincus que LIVMARLI, s'il est approuvé, apportera le soulagement observé par les familles américaines, à la suite de sa mise à disposition aux États-Unis."

À propos du syndrome d'Alagille

Le syndrome d'Alagille (SAG) est un trouble génétique rare dans lequel les voies biliaires sont anormalement étroites, malformées ou réduites en nombre, ce qui conduit à une accumulation biliaire dans le foie et, à terme, à une maladie hépatique évolutive. L'incidence estimée du SAG est d'une personne sur 30 000.1 Chez les patients atteints de SAG, de multiples organespeuvent être touchés par cette mutation, y compris le foie, le coeur, les reins et le système nerveux central.2 L'accumulation d'acides biliaires empêche le foie de fonctionner correctement pour éliminer les déchets de la circulation sanguine et, selon de récentes études, entre 60% et 75% des patients atteints de SAG reçoivent une greffe du foie avant l'âge adulte.3 Les signes et symptômes découlant de lésions hépatiques dans le SAG peuvent inclure la jaunisse (coloration jaune de la peau), les xanthomes (dépôts des cholestérol défigurants sous la peau), et prurit (démangeaison)2. Le prurit chez les patients atteints de SAG fait partie des plus sévères des maladies chroniques du foie et est présent chez la plupart des patients.4

À propos de LIVMARLI® (maralixibat) solution orale

LIVMARLI® (maralixibat) est un inhibiteur du transporteur iléal des acides biliaires (IBAT) administré par voie orale, une fois par jour, approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints du syndrome d'Alagille (SAG) âgés d'un an et plus, et est le seul médicament approuvé par la FDA pour traiter le prurit cholestatique associé au syndrome d'Alagille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LIVMARLI.com.

LIVMARLI est actuellement en développement pour d'autres maladies hépatiques cholestatiques rares, notamment la cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et l'atrésie des voies biliaires. LIVMARLI a reçu la désignation de traitement innovant pour le SAG et la PFIC de type 2 et la désignation de médicament orphelin pour le SAG, les PFIC et l'atrésie des voies biliaires. Pour en savoir plus sur les essais cliniques en cours avec LIVMARLI, veuillez visiter la section consacrée aux essais cliniques de Mirum sur le site de la société.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ D'EMPLOI IMPORTANTES

LIVMARLI peut provoquer des effets secondaires, notamment:

Modifications des tests hépatiques. Les modifications de certains tests hépatiques sont fréquentes chez les patients atteints du syndrome d'Alagille et peuvent s'aggraver pendant le traitement par LIVMARLI. Ces modifications peuvent indiquer une lésion hépatique et peuvent être graves. Votre médecin devra effectuer des analyses de sang avant de commencer le traitement et pendant le traitement pour vérifier votre fonction hépatique. Informez le immédiatement si vous présentez des signes ou des symptômes hépatiques, y compris des nausées ou des vomissements, une coloration jaune de la peau ou du blanc de l'oeil, des urines foncées ou brunes, des douleurs sur le côté droit de l'estomac (abdomen) ou une perte d'appétit.

Problèmes d'estomac et intestinaux (gastro-intestinaux). LIVMARLI peut causer des problèmes d'estomac et intestinaux, y compris une diarrhée, des douleurs d'estomac et des vomissements pendant le traitement. Informez immédiatement votre médecinsi vous présentez l'un de ces symptômes plus souvent ou plus sévèrement que d'habitude.

Une condition appelée déficit en vitamines liposolubles (VLS) causée par de faibles niveaux de certaines vitamines (vitamines A, D, E et K) stockées dans la graisse corporelle. Le déficit en VLS est fréquent chez les patients atteints du syndrome d'Alagille, mais peut s'aggraver pendant le traitement. Votre médecin devra effectuer des analyses de sang avant de commencer le traitement et pendant le traitement.

Les autres effets secondaires fréquents rapportés pendant le traitement étaient des fractures osseuses et des saignements gastro-intestinaux.

Informations posologiques

À propos de Mirum Pharmaceuticals

Mirum Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique dédiée à la transformation du traitement des maladies hépatiques rares. Le médicament approuvé de Mirum est la solution orale LIVMARLI® (maralixibat) qui est approuvée aux États-Unis pour le traitement du prurit cholestatique chez des patients atteints du syndrome d'Alagille âgés d'un an et plus. En Europe, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a émis un avis favorable pour le LIVMARLI pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints du syndrome d'Alagille âgés de deux mois et plus. Une décision de la Commission Européenne est attendue d'ici la fin de l'année 2022.

Le portefeuille de produits Mirum comprend deux molécules en stade de développement avancé pour des maladies graves du foie affectant les enfants et les adultes. LIVMARLI, un inhibiteur oral du transporteur iléal des acides biliaires (IBAT), est actuellement en cours d'évaluation dans des essais cliniques pour les maladies hépatiques pédiatriques et comprend l'essai clinique de phase 3 MARCH pour la cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et l'essai clinique de phase 2b EMBARK pour les patients atteints d'atrésie des voies biliares. En outre, Mirum dispose d'un programme d'accès précoce ouvert dans plusieurs pays pour les patients éligibles atteints du SAG et de PFIC.

Le deuxième traitement expérimental de Mirum, le volixibat, un inhibiteur oral IBAT, est en cours d'évaluation dans trois études susceptibles d'être enregistrées, dont l'essai clinique de phase 2b VISTAS pour les adultes atteints de cholangite sclérosante primitive, l'essai clinique de phase 2b OHANA pour les femmes enceintes atteintes de cholestase intrahépatique de la grossesse, et l'essai clinique de phase 2b VANTAGE pour les adultes atteints de cholangite biliaire primitive.

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse relatives aux questions qui ne sont pas des faits historiques sont des prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives incluent notamment les déclarations relatives aux projets de mise sur le marché et attentes pour la mise sur le marché de LIVMARLI dans des marchés potentiels disponibles, aux estimations du nombre de patients atteints du SAG et qui sont éligibles pour le traitement par LIVMARLI, aux avantages potentiels ou à la position concurrentielle potentielle de LIVMARLI, au calendrier des essais cliniques en cours et planifiés et au processus d'approbation réglementaire du maralixibat dans d'autres indications et juridictions et au potentiel similaire du volixibat. Étant donné que ces déclarations sont sujettes à des risques et incertitudes, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Des termes tels que "pourrait", "potentiel", les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des expressions similaires servent à identifier les déclarations prospectives . Ces déclarations prospectives se basent sur les attentes actuelles de Mirum et comportent des hypothèses qui pourraient ne jamais se concrétiser ou s'avérer incorrectes. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, notamment les risques et incertitudes associés à l'activité générale de Mirum, l'impact de la pandémie de COVID-19, et des autres risques décrits dans les dossiers de Mirum déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de la publication et se basent sur les hypothèses et estimations de la direction à cette date. Mirum rejette toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives pour refléter les événements ou les circonstances se produisant après la date à laquelle ces déclarations sont formulées, sauf dans les cas requis par la loi.

