CGTN : De nouvelles possibilités mondiales voient le jour grâce à l'ouverture de la Chine





BEIJING, 17 octobre 2022 /CNW/ - Le 20e congrès national du Parti communiste de Chine, l'événement politique le plus important du pays cette année, s'est ouvert dimanche au Grand Palais du Peuple à Beijing.

Dans son rapport au 20e congrès national du Parti communiste chinois, Xi Jinping a utilisé plus de 100 fois le terme « développement », démontrant l'engagement inébranlable de la Chine à accélérer la création d'un nouveau modèle de développement et à en promouvoir la qualité.

Xi Jinping a appelé à appliquer pleinement et fidèlement la nouvelle philosophie de développement du pays sur tous les fronts, à poursuivre les réformes visant à développer l'économie de marché socialiste, à promouvoir une ouverture de haut niveau et d'accélérer les efforts pour favoriser un nouveau modèle de développement axé sur l'économie nationale et comportant une interaction positive entre les flux économiques intérieurs et internationaux.

Des possibilités pour le monde

Xi Jinping a affirmé que le produit intérieur brut (PIB) de la Chine est passé de cinquante-quatre billions de yuans à cent quatorze billions de yuans au cours de la dernière décennie et représente aujourd'hui 18,5 % de l'économie mondiale, soit une hausse de 7,2 points de pourcentage.

Dans un rapport publié le mois dernier, le Bureau national des statistiques de Chine a indiqué que la Chine a contribué à hauteur de 38,6 % en moyenne à la croissance économique mondiale de 2013 à 2021, soit plus que tous les pays du G7 réunis.

Toujours selon le rapport du Bureau national des statistiques de Chine, en 2021 seulement, l'indice économique de la Chine représentait 18,5 % du total mondial après conversion des devises. Et selon les taux de change annuels moyens, il s'agissait du deuxième en importance dans le monde, en hausse de 7,2 points de pourcentage par rapport à 2012.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la montée du protectionnisme et de l'antimondialisation, la Chine a dévoilé son nouveau modèle de développement à « double circulation » où les marchés internes et externes peuvent se renforcer mutuellement, le marché domestique étant le pilier.

« Le nouveau modèle de développement de la Chine n'est pas un circuit fermé de développement exécuté à huis clos », a expliqué Xi Jinping, soulignant que la Chine est engagée dans sa politique nationale fondamentale d'ouverture au monde extérieur et poursuit une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique.

Il a ajouté que la Chine s'efforce de créer de nouvelles possibilités pour le monde grâce à son propre développement et de contribuer à bâtir une économie mondiale ouverte qui offre de plus grands avantages à tous les peuples.

Ouverture de niveau plus élevé

Comptant 82 trajets, le circuit de trains de marchandises reliant la Chine et l'Europe dessert actuellement 200 villes dans 24 pays européens, formant un réseau de transport véritablement paneuropéen. Selon les données publiées par la China State Railway Group Co., Ltd, au cours des huit premiers mois de 2022, le nombre de trajets des trains de marchandises entre la Chine et l'Europe a augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10 575, avec un total de 1,02 million d'équivalents vingt pieds (EVP) de marchandises transportées, marquant une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente.

Il ne s'agit que d'un modeste échantillon de la façon dont la Belt and Road Initiative (BRI) peut améliorer la connectivité pour stimuler la prospérité mondiale dans un contexte de pandémie persistante de COVID-19 et de croissance mondiale léthargique.

Selon le ministère chinois du Commerce, le volume total des échanges de marchandises entre la Chine et les pays jouxtant les routes de la BRI s'est élevé à près de 11 billions de dollars de 2013 à 2021, tandis que les investissements bilatéraux ont dépassé 230 milliards de dollars au cours de cette période.

Dans son rapport, Xi Jinping a souligné les mérites de la BRI en tant qu'initiative de collaboration, affirmant qu'elle démontre la stratégie d'ouverture plus proactive entamée par la Chine au cours de la dernière décennie.

Il a mentionné que la BRI a été accueillie par la communauté internationale à la fois comme un bien collectif et une plateforme de coopération, ajoutant que la Chine est un partenaire commercial majeur pour plus de 140 pays et régions, et est un leader mondial en ce qui a trait au volume total de commerce de marchandises. La Chine reste également un pays de choix pour les investissements mondiaux et un chef de file en matière d'investissement à l'étranger.

Xi Jinping a également déclaré que la Chine s'est engagée à progressivement élargir son ouverture institutionnelle en ce qui concerne les règles, la réglementation, la gestion et les normes.

Il a ajouté que la Chine déploiera des efforts pour accélérer la transformation du pays et miser sur la qualité de ses échanges de marchandises, promouvoir le développement de haut niveau de la BRI et préserver la diversité et la stabilité du paysage économique international et des relations commerciales.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/An-open-China-s-new-development-brings-new-opportunities-for-the-world-1ebpsL8hblC/index.html

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 21:04 et diffusé par :