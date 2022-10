Présentation de la collection automne 2022 GUESS USA





Depuis 1981, GUESS porte une vision singulière de « l'American way of life » et alimente une énorme archive du design et de la photographie.

Nicolai Marciano a fait venir le photographe Eli Russell Linnetz pour réinventer GUESS USA, la sous-marque californienne de GUESS. Conçue par Nicolai Marciano, cette collection de vêtements est innovante et illumine l'esthétique de l'Amérique de l'Ouest. La photographie a été confiée à Linnetz - sa vision est intrinsèquement imprégnée d'une énergie et d'une attitude issues de l'univers Americana.

À compter de l'automne 2022, la collection est exclusivement distribuée par le partenaire mondial de GUESS USA, Slam Jam, pour desservir des détaillants triés sur le volet dans le monde entier.

« Inspirée par l'iconographie américaine des anciennes campagnes de GUESS, la collection regorge de pièces que vous trouveriez dans les boutiques artisanales en bord de route en Amérique. Cuirs vieillis, jeans délavés, fourrures blanchies au soleil, et objets avec de la peinture craquelée. » ? NICOLAI MARCIANO.

Ce partenariat synergétique crée une collection soigneusement sélectionnée qui puise dans les riches archives de GUESS USA. S'inspirant de produits uniques découverts dans l'atelier de GUESS et conçus dans les années 1980, 1990 et 2000, aucune de ces pièces n'avait jamais été mise en production ? jusqu'à présent.

Depuis ses premières campagnes marketing, GUESS défend la photographie comme support, ce qui a donné lieu à une nouvelle forme de publicité et de branding. Parfois même sans vêtements, les publicités emblématiques vendaient un style de vie et le rêve américain, un thème prédominant que l'on retrouve également dans l'oeuvre d'Eli Russell Linnetz.

« GUESS a toujours utilisé la photographie pour raconter des histoires fascinantes, des histoires qui ne se contentent pas de vendre des vêtements mais qui dégagent une attitude et une énergie galvanisantes. » ? ELI RUSSELL LINNETZ.

Il était essentiel que GUESS travaille avec d'autres personnes qui partagent leur vision de l'American way of life. Toutes les photographies ont été prises par Eli Russell Linnetz en personne, qui prête son oeil exercé pour documenter la campagne FA22 de la marque.

S'appuyant sur la vision d'Eli Russell Linnetz pour une plus vaste revisite visuelle des archives photographiques de GUESS, Nicolai Marciano, Linnetz et Slam Jam travaillent ensemble à définir une nouvelle génération de sensualité et d'attitude qui repoussent les limites.

À propos de GUESS?, Inc.

Fondée en 1981, GUESS a commencé comme une entreprise de jeans, et s'est développée depuis avec succès pour devenir une marque lifestyle, d'envergure mondiale. GUESS?, Inc. conçoit, commercialise, distribue et concède sous licence toute une gamme de vêtements contemporains, jeans, sacs à main, montres, lunettes, chaussures et autres produits de consommation connexes. Les produits GUESS? sont distribués par le biais des magasins GUESS? ainsi que dans les meilleurs grands magasins, et boutiques spécialisées à travers le monde. Au 30 juillet 2022, la Société exploitait directement 1 064 magasins de détail dans la région des Amériques, en Europe et en Asie. Les partenaires et distributeurs de la Société exploitaient quant à eux 567 magasins de détail supplémentaires à travers le monde. Au 30 juillet 2022, la Société et ses partenaires et distributeurs opéraient dans une centaine de pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur la Société, rendez-vous sur www.guess.com.

