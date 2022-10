Avis aux médias : Soutien au milieu littéraire - Remise du Prix du livre jeunesse de Montréal





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, invite les journalistes à la remise du Prix du livre jeunesse de Montréal 2022. L'événement, animé par Barbada, se tiendra en présence d'invités, d'enfants et des finalistes : Linda Amyot, Simon Boulerice et Ève Patenaude, Mario Brassard et Gérard Dubois, Fanny Britt et Isabelle Arsenault, et Orbie.

Déroulement





Date : Le mardi 18 octobre 2022



Lieu : Bibliothèque Saint-Henri

4 707, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H4C 1S9



Heures :





10 h Mot d'ouverture de Barbada

Lecture d'extraits des oeuvres finalistes

Remise des bourses des Amis de la Bibliothèque de Montréal

Remise du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal par Ericka Alneus



10 h 30 Entrevues individuelles

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected]

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 16:52 et diffusé par :