La technologie révolutionnaire de CAE mise à l'honneur sur le nouveau timbre de Postes Canada





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - La technologie innovatrice de simulation de vol de CAE a été mise en vedette sur un nouveau timbre lancé récemment par Postes Canada dans le cadre de sa série Exploits de l'aviation canadienne. Ce nouveau timbre peut être consulté dans à travers le centre multimédia de CAE.

Illustrant à la fois l'un des premiers simulateurs de vol de CAE et sa conception d'avant-garde actuelle, le nouveau timbre coïncide avec le 75e anniversaire de la fondation de CAE par Ken Patrick, un ancien officier de l'Aviation royale canadienne, en 1947. Son objectif était de « créer quelque chose de canadien et de tirer parti d'une équipe formée à la guerre qui était extrêmement innovatrice et très axée sur la technologie ». Fidèle à cette vision, CAE est aujourd'hui une réussite canadienne dans le domaine de la haute technologie, produisant des solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques à la fine pointe de la technologie qui rendent le monde plus sécuritaire.

« Peu importe où vous allez en avion, il y a de fortes chances que le pilote et le copilote aient été formés dans l'un de nos centres de formation dans le monde, sur un simulateur de vol conçu et construit par CAE ici à Montréal. Nous aidons nos clients à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les moments qui comptent le plus », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Alors que CAE célèbre fièrement 75 ans d'innovations, nous sommes ravis que la contribution de CAE à l'histoire canadienne soit reconnue par Postes Canada. »

Pierre angulaire de l'aéronautique canadienne, CAE s'est engagée à soutenir la lutte contre les changements climatiques. En 2020, CAE est devenue la première entreprise aéronautique canadienne à atteindre la carboneutralité sur l'ensemble de ses activités mondiales. La formation dans un simulateur de vol réduit considérablement la nécessité de consommer du carburant. En 2021, plus de 5 millions de tonnes d'émissions de CO 2 ont été évitées grâce aux simulateurs de vol dans les centres de formation CAE qui ont remplacés l'entraînement en vol. CAE a également annoncé la conversion des deux tiers de sa flotte d'avions de formation Piper Archer® en avions électriques. Les futurs pilotes s'entraîneront sur des avions électriques qui réduiront les émissions de carbone et les niveaux de bruit dans les écoles de pilotage CAE du monde entier.

Le timbre CAE figure dans le deuxième volet de la série Exploits de l'aviation canadienne que publie Postes Canada pour célébrer les personnes, les avions et les technologies qui font la réputation du Canada en matière d'innovation.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

