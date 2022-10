40 SRC choisissent Veeva Vault CTMS pour piloter les opérations d'essais cliniques





Des SRC de premier plan unifient leurs données et processus d'essai pour une meilleure visibilité et une plus grande rapidité

BARCELONE, Espagne, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que 40 sociétés de recherche sous contrat (SRC) ont choisi Veeva Vault CTMS pour fournir des essais plus rapides et plus efficaces aux promoteurs, dont quatre des six principales SRC mondiales. Ces leaders mondiaux - Labcorp Drug Development, Parexel, PPD clinical research business of Thermo Fisher Scientific Inc. et Syneos Health - unifient leurs activités cliniques sur une plate-forme unique en étendant leur utilisation de Veeva Vault Clinical Suite de Vault eTMF à Vault CTMS.

Également choisi par plus de 120 sponsors, dont 9 des 20 premières sociétés pharmaceutiques, Vault CTMS est rapidement devenu la solution leader du secteur pour la gestion des essais cliniques. Comme les SRC standardisent de plus en plus Vault CTMS, elles peuvent soutenir la préférence des promoteurs pour Veeva Vault tout en modernisant les opérations d'étude pour une exécution plus efficace.

Vault CTMS fournit une vue complète des paramètres de l'essai afin que les SRC puissent mieux gérer les performances de l'étude et accroître la transparence vis-à-vis des promoteurs. Les promoteurs et les SRC qui utilisent Vault CTMS travaillent sur une plateforme industrielle standard cohérente qui facilite la collaboration et le partage des informations sur les études pour une visibilité en temps réel sur l'ensemble du portefeuille d'études.

« Veeva Vault CTMS est la première application de gestion des essais cliniques développée pour répondre aux besoins des sponsors et des SRC », déclare Henry Galio, vice-président de Veeva Vault CTMS. « Alors que de plus en plus d'entreprises font progresser les opérations d'essais avec Veeva, les promoteurs, les SRC et les sites peuvent travailler plus étroitement ensemble pour accélérer les points finaux des études et le recrutement des sujets dans les essais. »

Vault CTMS fait partie de la suite Veeva Vault Clinical Operations , permettant aux entreprises de partager des informations et des documents à travers l'eTMF, le CTMS, les paiements, le démarrage de l'étude et la formation à l'étude pour une meilleure collaboration et une meilleure exécution tout au long du cycle de vie de l'étude.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

