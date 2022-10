Upper Deck lance la troisième édition annuelle du concours « Mon MVP » afin d'identifier le partisan le plus passionné de chacune des 32 équipes de la LNHMD





Upper Deck, le chef de file mondial des objets de collections de divertissement et de sport a procédé aujourd'hui au lancement de la troisième édition annuelle de son concours « Mon MVP » afin d'identifier les partisans les plus passionnés de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pour la première fois, Upper Deck identifiera un ou une MVP pour chaque équipe de la ligue.

« Un MVP peut être la personne qui enflamme la foule avec une danse folle sur l'écran géant ou quelqu'un qui est un grand collectionneur de souvenirs et de cartes de l'équipe, indique Paul Nguyen, gestionnaire principal du marketing chez Upper Deck. Notre mission chez Upper Deck a toujours été de créer des expériences qui rapprochent les partisans de leur sport favori. Le concours Mon MVP n'est qu'un des moyens par lesquels nous favorisons ces liens. Cette année, nous sommes emballés d'honorer les partisans extraordinaires de chacune des équipes de la LNHMD. »

Les candidats doivent démontrer une incidence positive sur la communauté et la culture des partisans de leur équipe. Un panel de juges Upper Deck choisira jusqu'à cinq candidats par équipe pour participer à un scrutin sur Twitter. Tous les gagnants de première place du premier tour couronnés « MVP d'équipe » participeront à un tour final de scrutin. À partir de là, les juges choisiront le gagnant du grand prix parmi les trois grands finalistes. Le gagnant du titre de MVP ultime recevra un ensemble de prix d'une valeur approximative totale de 3000 $US, notamment deux billets pour les Séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD 2023, voyage et hébergement compris, et une carte officielle de collection MVP d'Upper Deck.

Les partisans peuvent soumettre leur propre candidature en ouvrant la page de mise en candidature de Upper Deck, en indiquant ses coordonnées et une brève description expliquant comment ils brillent dans la communauté de leur équipe.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Upper Deck dans le cadre du concours Mon MVP, affirme David McCarthy, vice-président du groupe de licences de produits de consommation à la LNH. Nous aimons voir la passion des partisans pour leur équipe et entendre leurs histoires uniques. »

Voici le calendrier de l'édition 2022 du concours « Mon MVP » :

17 octobre au 7 novembre : Soumettre les candidatures de MVP

18 au 29 novembre : Période de vote pour les MVP d'équipe

30 novembre : Dévoilement des MVP d'équipe sur Twitter

2 au 12 décembre : Période de vote pour les finalistes du MVP ultime sur Twitter

14 décembre : Dévoilement du gagnant du MVP ultime sur Twitter

Veuillez consulter la page UpperDeck.com/MyMVP pour lire les règlements officiels du Concours Mon MVP de la LNHMD 2022.

À propos de Upper Deck

Upper Deck, dont le siège social est situé à Carlsbad en Californie, est une entreprise mondiale de sports et de divertissement dont le succès repose sur un travail artisanal de qualité, d'authenticité et d'innovation, et qui se consacre à la création de produits qui transforment des moments inoubliables en articles de collection. Upper Deck a révolutionné l'expérience des cartes sportives de collection avec des hologrammes anticontrefaçons, des ensembles de cartes de haute qualité et de superbes photos dès son premier paquet de cartes de baseball en 1989. Depuis, la mission de l'entreprise est de communiquer l'émerveillement du sport et de le transmettre aux admirateurs de tous âges. Les cartes sportives de collection constituent la pierre angulaire des activités de Upper Deck, et ce, depuis le début de l'entreprise en 1989. La marque a évolué pour inclure d'autres produits au fil des ans. L'entreprise crée maintenant des souvenirs exclusifs, des produits de jeu, des cartes à collectionner et un large éventail de cartes sportives de collection.

Pour de plus amples renseignements, visitez les sites www.upperdeckstore.com et www.UpperDeckBlog.com ou suivez-nous sur Facebook (UpperDeck), Instagram (UpperDeckSports), Twitter (@UpperDeckSports) et YouTube (UDvids).

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, ledessin de la Coupe Stanley, et la marque sous forme de mots «Stanley Cup» sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots «Coupe Stanley» est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2022. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 15:05 et diffusé par :