Avis aux médias - La SCHL rendra public son dernier rapport sur l'offre de logements





OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport semestriel sur l'offre de logements le mardi 18 octobre à 8 h 30 (HE). La diffusion du Rapport sur l'offre de logements s'ajoutera aux données mensuelles de l'Enquête sur les mises en chantier et les achèvements de logements de la SCHL pour septembre et coïncidera avec celles-ci, qui seront diffusées à l'heure habituelle, soit 8 h 15 HE.

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournira une analyse détaillée des tendances de la construction de logements neufs au cours des six premiers mois de 2022 dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

Toronto

Vancouver

Montréal

Edmonton

Calgary

Ottawa

En plus de faire état des dernières tendances en matière de construction de logements neufs, la présente édition du Rapport sur l'offre de logements examinera également l'évolution des coûts de construction et du temps de construction pour différents types de logements dans les six plus grands centres urbains du Canada.

