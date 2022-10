Amazon Canada annonce le retour de la Vitrine sur les créateurs d'Amazon





TORONTO , le 17 oct. 2022 /CNW/ - Amazon Canada annonce aujourd'hui le retour de la Vitrine sur les créateurs d'Amazon, une série de mode exclusive et en ligne, animée par le styliste de vedettes Brad Goreski et célébrant six créateurs canadiens. La série emmènera les clients d'Amazon.ca aux côtés de Brad Goreski alors qu'il partira à la découverte de l'histoire personnelle et professionnelle de chacun des créateurs dans de courtes vidéos de deux minutes diffusées chaque jour sur le compte Instagram d'Amazon Canada (@amazonca). La première vidéo sera publiée aujourd'hui à 9 h HNE / 6 h HSP, et la dernière, le samedi 22 octobre. Les clients peuvent également découvrir les collections des six créateurs et se procurer leurs articles dès maintenant sur amazon.ca/vitrinesurlescréateurs.

Sollicitant l'aide de leurs amis et voisins, les collections illustrées dans les vidéos seront portées par des influenceuses et des influenceurs de la marque de chacun des créateurs, reliant ainsi les créateurs aux communautés à travers le pays. Dans les vidéos, les créateurs racontent aussi ce qu'ils ont choisi de faire pour « donner au suivant » au sein de la communauté de la mode au Canada, grâce à une bourse à redistribuer d'un montant de 25?000 $ offerte par Amazon.

Voici plus d'information sur les six créateurs canadiens et les récipiendaires de la bourse de 25?000 $.

L'Uomo Strano crée des garde-robes conçues pour permettre aux personnes non genrées ainsi qu'à leurs alliés de s'affirmer. Conçue par Mic. Carter [iel] à Toronto , la marque cherche à favoriser l'expression de soi et le sentiment d'appartenance à la communauté par le vêtement. Sa bourse sera offerte au département de la mode de l'Université métropolitaine de Toronto , qui offre des programmes en communication, en création, en textiles et matières, ainsi qu'en leadership dans le monde de la mode.

crée des garde-robes conçues pour permettre aux personnes non genrées ainsi qu'à leurs alliés de s'affirmer. Conçue par Mic. Carter [iel] à , la marque cherche à favoriser l'expression de soi et le sentiment d'appartenance à la communauté par le vêtement. Sa bourse sera offerte au département de la mode de l'Université métropolitaine de , qui offre des programmes en communication, en création, en textiles et matières, ainsi qu'en leadership dans le monde de la mode. Hilary MacMillan est une marque axée sur la mode avant tout et le style de vie, qui offre des vêtements dans toutes les tailles et se voue à rendre les femmes plus fortes. Hilary MacMillan [elle], créatrice et propriétaire de la marque, tire son inspiration de ses origines écossaises, de son amour de l'art, des paysages canadiens et de la création à travers l'histoire. C'est le centre Blanche MacDonald , une école de mode, de création et de beauté de renommée mondiale établie à Vancouver , qui recevra sa bourse.

est une marque axée sur la mode avant tout et le style de vie, qui offre des vêtements dans toutes les tailles et se voue à rendre les femmes plus fortes. [elle], créatrice et propriétaire de la marque, tire son inspiration de ses origines écossaises, de son amour de l'art, des paysages canadiens et de la création à travers l'histoire. C'est le centre , une école de mode, de création et de beauté de renommée mondiale établie à , qui recevra sa bourse. Entin Gartini est une marque indonésienne de Montréal qui utilise des motifs de batik uniques faits à la main signés Entin Gartini [elle], qui a choisi Dress for Success Montreal comme bénéficiaire de sa bourse. L'organisme sans but lucratif fournit des vêtements professionnels et des outils de développement aux femmes pour les aider à atteindre leur indépendance économique.

Valmora est une marque contemporaine née à Montréal. Matteo Valmora [iel], son fondateur et designer, s'emploie à déconstruire les conceptions binaires des vêtements pour hommes en incitant ces derniers à adopter une mode non genrée.

[iel], son fondateur et designer, s'emploie à déconstruire les conceptions binaires des vêtements pour hommes en incitant ces derniers à adopter une mode non genrée. Hunter & Trove est une marque de bijoux de Vancouver fondée et créée par Yulee Harris [elle], qui aime créer de magnifiques pièces qui apportent de la joie et génèrent des souvenirs. Fidèle à sa région et à son domaine, elle a choisi d'attribuer sa bourse au programme Jewellery Art and Design du Vancouver Community College , qui forme les étudiants sur la conception, la fabrication et l'histoire des bijoux.

fondée et créée par [elle], qui aime créer de magnifiques pièces qui apportent de la joie et génèrent des souvenirs. Fidèle à sa région et à son domaine, elle a choisi d'attribuer sa bourse au programme Jewellery Art and Design du , qui forme les étudiants sur la conception, la fabrication et l'histoire des bijoux. Mobilize Waskawewin est une marque de mode urbaine appartenant à des Autochtones basés à Edmonton . Le designer Dusty LeGrande [il/lui] entend favoriser la représentation des Autochtones et s'efforce d'autonomiser, d'informer et d'aider d'autres personnes à trouver leur identité. Mobilize Waskawewin confectionne une ligne de « vêtements urbains avec une touche Crie ». Sa bourse ira à The Next Gen Scholarship, une ressource qui facilite le partage authentique de connaissances, de pratiques d'affaires, de styles et d'art, dans le but de supprimer les obstacles en soutenant la prochaine génération de créateurs.

« Chez Amazon, nous sommes résolus à appuyer l'industrie de la mode au Canada en procurant à des produits localement prisés, une plateforme accessible à l'échelle nationale qui les aide à percer, déclare Vickie Gu, directrice d'Amazon Mode au Canada. Les Canadiens aiment soutenir les petites entreprises; cette série de vidéos permet aux consommateurs de magasiner depuis chez eux tout en cultivant un sentiment d'appartenance à la communauté, car elle les aide à se sentir proches de ce qu'ils portent et des personnes qu'ils soutiennent par leurs achats. »

La Vitrine sur les créateurs d'Amazon est l'une des nombreuses façons dont Amazon continue de soutenir et d'autonomiser des propriétaires de marques au Canada. Depuis 2003, Amazon.ca met des étagères virtuelles à la disposition des vendeurs tiers établis au Canada, dont un grand nombre sont de petites et moyennes entreprises. Pour en savoir plus sur la collaboration d'Amazon avec des propriétaires d'entreprises à travers le pays, cliquez ici pour consulter le Rapport économique d'Amazon Canada, publié aujourd'hui. Pour en savoir davantage sur la Vitrine sur les créateurs d'Amazon et acheter les collections des créateurs présentés, rendez-vous à amazon.ca/vitrinesurlescréateurs. Suivez la conversation en ligne à l'aide du mot-clic #VitrinesurlescréateursAmazon pour rester à l'affût de tout ce qui touche la série.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon aspire à être l'entreprise la plus centrée sur la clientèle au monde, le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreux produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 14:28 et diffusé par :