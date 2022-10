CanNor lance un appel de déclarations d'intérêt pour les projets débutant au cours de l'exercice 2023-2024





Les entreprises et les organisations souhaitant accéder au financement de CanNor peuvent maintenant soumettre des idées de projets dans tout le Nord qui cadrent avec le mandat de l'Agence

IQALUIT, NU, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les habitants du Nord ne manquent pas d'idées novatrices et audacieuses; ils proposent des initiatives visant à faire croître les économies locales, tout en renforçant leurs collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, a annoncé le lancement de l'appel de déclarations d'intérêt (DI) de CanNor pour les projets et les initiatives au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut débutant au 1er avril 2023 ou au cours de l'exercice 2023-2024.

Il s'agit de la première étape en vue de déterminer les projets qui pourraient être admissibles à un soutien par le biais des divers programmes de financement de CanNor. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au 30 novembre 2022 à minuit pour soumettre leurs idées.

Le processus de DI est un aspect essentiel du rôle de CanNor qui consiste à soutenir les habitants du Nord qui ont des idées innovatrices pour aider à bâtir des économies diversifiées et dynamiques au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Pour en apprendre davantage ou pour soumettre une déclaration d'intérêt, consultez le site cannor.gc.ca.

Citations

« Dans tous les territoires, les habitants du Nord ont les idées et les connaissances nécessaires pour faire croitre leur entreprise ou élaborer de nouveaux projets qui soutiennent leurs communautés. Le lancement de l'appel de déclarations d'intérêt de CanNor marque le début d'une autre année de croissance en partenariat avec les habitants du Nord pour atteindre leurs objectifs et aspirations. Alors que nous célébrons la Semaine de la petite entreprise, nous célébrons également le rôle de toutes les entreprises et organisations au sein de nos communautés. Ensemble, nous envisageons un Nord encore plus fort et plus diversifié - un Nord bâti par des habitants du Nord ambitieux, dévoués et animés d'un esprit communautaire. »

L'honorable Dan Vandal,

ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

Faits en bref

CanNor lance un appel de déclarations d'intérêt (DI) annuel en vue de déterminer les projets qui pourraient être admissibles à un soutien par le biais des divers programmes de financement de CanNor.

L'appel de DI pour les projets débutant après le 1 er avril 2023 commence le 17 octobre 2022. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au mercredi 30 novembre à 23 h 59 (YT) pour présenter une DI.

avril 2023 commence le 17 octobre 2022. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au mercredi 30 novembre à 23 h 59 (YT) pour présenter une DI. Les entités suivantes peuvent présenter une DI :

les petites et moyennes entreprises;



les associations et organisations à but non lucratif ayant un projet qui apportera des avantages économiques à un ou plusieurs des territoires;



les entités non fédérales ou les autres ordres de gouvernement, publics ou privés, autochtones ou non autochtones, qui font la promotion du développement économique dans les territoires.

Les DI sont examinées aussi efficacement que possible tout en garantissant l'équité, la transparence et la précision. Chaque projet est examiné en fonction des critères énoncés dans le formulaire de présentation, qui est disponible en ligne dans divers formats accessibles.

La priorité sera accordée aux projets qui répondent à au moins une des priorités suivantes en matière de développement économique des entreprises et des collectivités :

Diversification et innovation



Investissements et développement de l'infrastructure



Développement des ressources



Main-d'oeuvre qualifiée



Reprise et stabilisation économiques

Les entreprises et les organisations intéressées sont encouragées à remplir une DI en ligne ou à communiquer avec l'un des bureaux régionaux de CanNor pour discuter de leurs idées.

