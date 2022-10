Berkshire Hathaway Specialty Insurance désigne Pedro Mairos au poste de responsable mondial de la souscription de sa division produits d'assurances maritimes





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) a annoncé aujourd'hui avoir nommé Pedro Mairos au poste de responsable mondial de la souscription de sa division produits d'assurances maritimes. Il occupait auparavant la fonction de directeur de la division produits d'assurances maritimes de BHSI en Irlande et au Royaume-Uni.

« Alliée à la croissance marquée de nos activités maritimes, notre vaste présence internationale fait de cette période le moment idéal pour approfondir le leadership mondial de l'équipe de souscription de notre division produits d'assurances maritimes », a déclaré Dean LaPierre, responsable de la souscription des divisions produits d'assurances immobilières et maritimes de BHSI. « Nous sommes ravis de bénéficier des talents d'une équipe si compétente dans le domaine de la souscription et de la gestion des sinistres, qui se met entièrement au service de nos clients et courtiers maritimes sur les marchés locaux du monde entier. »

Pedro est arrivé chez BHSI en 2019. Il possède plus de deux décennies d'expérience sur le marché maritime mondial, notamment en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il continuera à travailler depuis Londres et peut être contacté à l'adresse [email protected].

BHSI propose une gamme complète de produits d'assurances maritimes dans le monde entier, y compris en matière de transit intérieur, marchandises transportées par camion, responsabilité juridique liée aux entrepôts, ouvrages en construction, matériel des sous-traitants, fret maritime, roulement des stocks, cargaisons spéciales et équipements maritimes (dont le matériel sous-marin).

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) propose des assurances immobilières commerciales, dommages, responsabilité professionnelle médicale, lignes exécutives et professionnelles, responsabilité transactionnelle, cautionnement, maritimes, voyages, programmes, accidents et santé, maladie en excédent de pertes, habitation et multinationales. Les conditions de couverture effectives et définitives de l'ensemble des gammes de produits peuvent varier. La société est une filiale du groupe de compagnies d'assurance Berkshire Hathaway's National Indemnity, qui bénéficie d'une notation de solidité financière A++ attribuée par AM Best et AA+ attribuée par Standard & Poor's. Basée à Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Brisbane, Bruxelles, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney, Toronto et Zurich.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

