À l'occasion de la Semaine de la petite entreprise, les petites entreprises de la Colombie-Britannique reçoivent 1,2 million de dollars pour améliorer les expériences touristiques dans la province





Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour attirer de nouveaux visiteurs, étendre les prestations du secteur touristique et stimuler les économies locales.

VANCOUVER, BC, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, les petites entreprises, allant des cafés aux terrains de camping, ont joué un rôle essentiel dans le soutien des collectivités de la Colombie-Britannique. Les petites entreprises du secteur du tourisme ont été particulièrement touchées, mais elles sont restées un élément vital des économies locales, offrant aux Britanno-Colombiens un répit bien nécessaire.

Aujourd'hui, en ce début de Semaine de la petite entreprise, le gouvernement du Canada rend hommage aux petites entreprises qui ont aidé l'industrie du tourisme de la Colombie-Britannique à se rétablir de façon remarquable. L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé par PacifiCan au profit de 11 projets dirigés par des petites entreprises du secteur du tourisme en Colombie-Britannique.

Ces investissements aideront ces petites entreprises à se remettre de la pandémie et à offrir de nouvelles expériences aux visiteurs et aux résidents. Qu'il s'agisse de financer de nouveaux festivals, de soutenir d'anciennes attractions populaires ou d'offrir aux touristes de toutes nouvelles façons de découvrir la Colombie-Britannique, PacifiCan soutient les petites entreprises de la province pour qu'elles deviennent encore plus solides.

L'une des petites entreprises résilientes bénéficiant de ce financement est Vancouver Foodie Tours. La pandémie de COVID-19 a forcé Vancouver Foodie Tours, célèbre pour ses visites gastronomiques de qualité, à réorienter ses activités pour se concentrer sur la livraison, offrant aux clients la possibilité de faire livrer sans contact les produits d'une variété de marchands de Granville Island. Grâce à un investissement de 50?000 $ de PacifiCan, Vancouver Foodie Tours relancera ses visites de Granville Island et de Gastown en adoptant des mesures de santé et de sécurité améliorées et lancera une nouvelle visite gastronomique présentant l'influence de la cuisine asiatique de la côte Ouest dans la région du Grand Vancouver.

Voici d'autres projets financés :

Relancer le marché de nuit de Richmond et le West Coast Women's Show.

et le West Coast Women's Show. Aménager des terrains de camping dans la vallée de Callaghan à Whistler.

Offrir des visites en bus ainsi que des dégustations gastronomiques dans la région du Grand Vancouver.

Organiser Crankworx, un festival de vélo de montagne de dix jours à Whistler.

Lancer un nouveau festival d'Halloween à Burnaby .

. Améliorer les services offerts par Pacific Coastal Cruises sur la côte de la Colombie-Britannique.

Ce financement est accordé dans le cadre du programme du Fonds d'aide au tourisme du gouvernement du Canada. Le FAT fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada, dont PacifiCan, pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences en matière de santé publique et d'investir dans des produits et des services pour faciliter leur croissance.

«?Pendant la Semaine de la petite entreprise, nous célébrons la résilience des petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique. Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada soutient le secteur du tourisme de la province et aide les entreprises les plus durement touchées à sortir de la pandémie plus solides que jamais. Qu'il s'agisse du lancement de nouveaux festivals et circuits ou de la revitalisation d'anciens sites populaires, ces investissements aideront les petites entreprises à faire connaître les expériences dynamiques que la Colombie-Britannique a à offrir, que ce soit aux résidents qui les connaissent bien ou bien aux visiteurs qui les découvrent pour la toute première fois.?»





- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?J'ai lancé cette entreprise en 2010 par passion pour la nourriture, les gens et les récits, et recevoir ce soutien de PacifiCan signifie que mon entreprise peut revenir à ce qu'elle fait de mieux : offrir des expériences gastronomiques authentiques aux visiteurs du monde entier. Ce financement signifie la relance de nos visites guidées maintes fois primées, la protection de la santé et de la sécurité de nos invités et l'offre de nouvelles expériences de visites mettant en valeur certains des secrets culinaires les mieux gardés de la région du Grand Vancouver.?»

- Michelle Ng, présidente et fondatrice de Vancouver Foodie Tours

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement économique régional du gouvernement du Canada consacrée à la Colombie-Britannique.

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix en :

donnant aux entreprises touristiques les moyens d'améliorer et de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui servent principalement les visiteurs, notamment :

les entreprises;



les organismes sans but lucratif, comme les associations touristiques;



les conseils de bande ou d'autres organisations et coopératives autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 1,2 million de dollars par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) au profit de 11 projets réalisés en Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Vancouver Foodie Inc.

50?000 $

Ce financement permettra à Vancouver Foodie de relancer, d'améliorer et de créer de nouveaux circuits de dégustation gastronomique dans la région du Grand Vancouver, circuits qui mettront l'accent sur la cuisine asiatique de la côte ouest.

Ocean Light II Adventures Ltd.

99 999 $

Ce financement aidera Ocean Light II Adventures à rénover un petit bateau de transport de passagers, l'Afterglow I, afin d'en améliorer les équipements sanitaires et de sécurité.

Encore Exhibitions Inc.

99?999 $

Ce soutien aidera Encore Exhibitions à relancer et à agrandir le West Coast Women's Show à Abbotsford.

Iskwew Air Inc.

99?999 $

Ce financement permettra à Iskwew Air d'acquérir un avion supplémentaire et d'étendre le service aérien direct entre l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport de Qualicum Beach, tout en établissant des liens avec les exploitants du secteur du tourisme autochtone de toute l'île de Vancouver grâce à des forfaits de voyages et à la promotion de partenariats.

Canadian Wilderness Adventures Ltd.

99 999$

Ce soutien permettra à Canadian Wilderness Adventures de construire des tentes et des sites de glamping, des installations sanitaires et un système de filtration d'eau pour les visiteurs de la vallée de Callaghan, près de Whistler.

Bestcan Tours Inc.

99?000 $

Ce financement permettra à Bestcan Tours de se procurer un bus supplémentaire afin d'accueillir davantage de touristes, de multiplier les activités touristiques et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Firework Productions Ltd.

99 000 $

Ce soutien permettra à Firework Productions de rétablir et de promouvoir le marché de nuit annuel de Richmond, une attraction essentielle de la collectivité et le plus grand marché de nuit d'Amérique du Nord.

Pacific Coastal Cruises & Tours Ltd.

400?000 $

Ce financement permettra à Pacific Coastal Cruises de moderniser et d'améliorer son bateau de croisière côtière et de conclure des accords avec des exploitants du secteur touristique local pour lancer des opérations de croisière le long de la côte de la Colombie-Britannique.

Vancouver Royal Tours.

89?000 $

Cette aide permettra à Vancouver Royal Tours d'acheter une navette afin d'accueillir davantage de visiteurs, de multiplier les visites et de moderniser l'expérience des visiteurs.

Crankworx Events Inc.

99?999 $

Ce soutien permettra à Crankworx Events d'organiser et d'accueillir un festival et une compétition de VTT de dix jours à Whistler.

Tourism Burnaby

50?000 $

Ce financement permettra à Tourism Burnaby de présenter un nouveau festival sur le thème d'Halloween pendant tout le mois d'octobre, ce qui attirera des visiteurs à Burnaby et soutiendra les petites entreprises locales.

