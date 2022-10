Davie livre le brise-glace Vincent Massey à la Garde côtière canadienne





LÉVIS, Québec, 17 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie annonce aujourd'hui que le NGCC Vincent-Massey, un brise-glace de taille moyenne (MIB), a été livré à la Garde côtière canadienne (GCC).



Le NGCC Vincent Massey rejoindra ses deux navires jumeaux, le NGCC Captain Molly Kool et le NGCC Jean Goodwill, qui assurent déjà des services de déglaçage essentiels au Canada.

La livraison du NGCC Vincent Massey se fait dans les délais et selon le budget négocié avec la Garde côtière canadienne.

Alors que Davie s'apprête à intégrer la Stratégie nationale de construction navale, la livraison du NGCC Vincent Massey constitue un autre excellent exemple des capacités de l'entreprise à livrer les navires dont le gouvernement du Canada a besoin, tout en apportant une valeur ajoutée aux contribuables canadiens.

À propos du NGCC Vincent Massey

Construit en 2000, le NGCC Vincent Massey a été acquis en 2018 par la GCC pour être modernisé en brise-glace de classe MIB.

Le NGCC Vincent Massey est équipé de quatre moteurs diesel semi-rapides, entraînés par deux hélices à pas variable dans des tuyères, pour une puissance de propulsion totale de 13 440 kW (18 020 HP). Il peut atteindre une vitesse maximale de 16 noeuds (30 km/h) en eau libre et briser une glace d'un mètre à une vitesse continue de 3 noeuds (5,6 km/h). Sa longueur totale est de 83,7 mètres.

Le navire dispose d'un maximum de 30 cabines pour accueillir les officiers et l'équipage qui serviront à bord lorsque le navire sera mis en service par la GCC.

À propos de Chantier Davie Canada Inc.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

Renseignements :

Denis Boucher, Vice-président, Affaires publiques et relations stratégiques

514-913-1957





