Rencontrez les drag queens qui s'efforcent de conquérir le coeur des Canadiens dans la toute nouvelle série originale de Crave, CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, en première le 18 novembre





- Également annoncé aujourd'hui, les anciens de l'émission Drag Race, Anita Wigl'it, Icesis Couture, Kendall Gender, Ra'Jah O'Hara, Rita Baga, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan, et Victoria Scone s'affrontent pour devenir la drag queen du Mother-Pucking World -

- Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski, et Traci Melchor retournent au banc de Drag Race en tant que juges résidents dans la nouvelle série en six parties -

Étiquettes : @CanadasDragRace , #CanadasDragRace , @CraveCanada , @Crave_PR

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Après trois saisons extrêmement fructueuses de CANADA'S DRAG RACE, et une troisième à l'horizon, les drag queens du Nord ont prouvé qu'elles pouvaient en mettre plein la vue à tous les niveaux. Il est maintenant temps d'offrir au monde une autre partie de Drag Race lorsque neuf artistes drag de renommée mondiale, dont quatre de CANADA'S DRAG RACE, s'affrontent dans la toute nouvelle série originale de Crave, CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, en primeur le vendredi 18 novembre à 21 h HE. La série en six parties est offerte aux auditoires canadiens en français et en anglais, et les nouveaux épisodes seront diffusés les vendredis à 21 h HE.

SUR CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, les drag queens de la famille internationale de Drag Race s'affrontent pour devenir la drag queen du Mother-Pucking World. Avec le Canada comme pays hôte, cette bataille de six épisodes réunit les favoris des amateurs et les meilleurs talents du monde entier assoiffés de victoire, pour un concours d'élite.

Brooke Lynn Hytes , Brad Goreski , et Traci Melchor , juges résidents de l'émission CANADA'S DRAG RACE, apportent leur expertise en matière de jugement à l'émission CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, et des juges invités et des invités spéciaux seront bientôt annoncés tout au long de la saison.

Alors que le Canada accueille le concours, dans chaque épisode de CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, c'est chaque drag queen pour elle-même. Les talents des drag queens sont mis à l'épreuve dans des défis maxi et mini, et dans des combats de synchronisation des lèvres, où une drag queen remporte la chance d'éliminer un concurrent, jusqu'à ce qu'un gagnant soit couronné. Tout au long de ce voyage, les drag queens ont l'opportunité de partager leurs succès et leurs luttes personnelles, et montrent l'importance de célébrer le charisme, l'unicité, le culot et le talent de chacun.

