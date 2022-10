Le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises poursuit sa croissance, mais à un rythme plus lent, selon l'ISG Indextm





Le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises a poursuivi sa croissance d'une année sur l'autre au troisième trimestre, malgré des signes indiquant que les préoccupations économiques pourraient freiner la demande, selon le dernier rapport sur l'état du secteur publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), une société mondiale de recherche et de conseil en technologie de premier plan.

L'EMEA ISG Indextm, qui mesure les contrats d'externalisation commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (VCA) est supérieure ou égale à 5 millions de dollars US, montre que la VCA du marché combiné (à la fois les services gérés et les XaaS basés sur le cloud) reste proche des records, atteignant 7,6 milliards de dollars américains, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du troisième trimestre consécutif au cours duquel la région a dépassé les 7,5 milliards de dollars US en VCA, bien que la croissance ait ralenti de manière séquentielle au cours des deux derniers trimestres.

« Les entreprises européennes continuent de faire avancer leurs initiatives de transformation numérique, mais nous observons des signes de ralentissement des dépenses en raison des inquiétudes concernant l'économie de la région », a déclaré Steve Hall, président d'ISG EMEA.

L'Europe poursuit son virage vers le cloud computing, avec une hausse de 5 % des XaaS sur le trimestre, à 3,8 milliards de dollars américains, mais il s'agit de la plus faible croissance trimestrielle pour les XaaS depuis le début de l'année 2015. Dans ce segment, l'infrastructure en tant que service (IaaS) a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,9 milliards de dollars US, tandis que le marché plus petit du logiciel en tant que service (SaaS) a diminué de 14 %, pour atteindre 924 millions de dollars américains.

« Les dépenses en matière de cloud computing ont connu une croissance rapide en Europe, avec une croissance moyenne de plus de 40 % par trimestre au cours des cinq derniers trimestres », a déclaré M. Hall. « Ce trimestre marque un ralentissement prononcé de cette tendance, principalement dû à un repli des dépenses SaaS, les prises de décision ralentissant en réponse au climat économique général. »

La demande de services gérés, quant à elle, reste forte. Un nombre record de 281 contrats de services ont été signés au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. La VCA a augmenté de 9 %, pour atteindre 3,8 milliards de dollars américains, le troisième trimestre consécutif au-dessus de la barre des 3,5 milliards de dollars américains, bien qu'elle ait diminué de 3 % par rapport au trimestre précédent.

Au sein des services gérés, l'externalisation des technologies de l'information (ITO) a augmenté de 21 %, pour atteindre 3,1 milliards de dollars américains, grâce à une croissance à deux chiffres des services d'infrastructure et de développement et de maintenance d'applications (ADM), tandis que l'externalisation des processus d'entreprise (BPO) a chuté de 23 %, pour atteindre 702 millions de dollars américains, bien que la demande de services d'ingénierie et de R&D reste forte.

D'un point de vue géographique, le plus grand marché de la région, DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), a généré 1,1 milliard de dollars américains de VCA de services, soit plus du double de l'année précédente, grâce à la force des services ADM et d'infrastructure. Le Royaume-Uni, quant à lui, a vu sa série de trimestres à 1 milliard de dollars américains interrompue à trois reprises, avec une VCA d'environ 700 millions de dollars américains, en hausse de plus de 60 % par rapport au faible trimestre de l'année précédente. La croissance du troisième trimestre au Royaume-Uni a été stimulée par une forte demande de services ADM et par le secteur des banques, des services financiers et des assurances (BFSI). La France a connu une légère hausse, à environ 780 millions de dollars américains, tandis que les pays nordiques et l'Europe du Sud, dont la VCA est plus faible, ont progressé respectivement de 5 % et de 19 %.

Résultats depuis le début de l'année

La VCA du marché combiné de la région EMEA a atteint le chiffre record de 23,2 milliards de dollars US pour les neuf premiers mois, soit une augmentation de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Les services XaaS ont progressé de 23 %, pour atteindre le montant record de 11,5 milliards de dollars US, tandis que les services ont augmenté de 9 %, pour atteindre le montant record de 11,5 milliards de dollars US, sur un volume record de 798 contrats, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente.

Prévisions mondiales pour 2022

L'ISG estime que l'incertitude économique causée par la hausse des taux d'intérêt, les pénuries d'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation persistante freinent la demande des entreprises à court terme. Le cabinet a maintenu ses prévisions de croissance pour les services à 3,5 % pour l'année, et a abaissé ses prévisions pour les XaaS à 10,5 %, contre 18 % au trimestre précédent.

À propos de l'ISG Indextm

L'ISG Indextm est reconnu comme la source faisant autorité en matière d'intelligence du marché sur l'industrie mondiale des technologies et des services aux entreprises. Pendant 80 trimestres consécutifs (20 ans), il a détaillé les dernières données et tendances du secteur pour les analystes financiers, les acheteurs d'entreprises, les fournisseurs de logiciels et de services, les cabinets d'avocats, les universités et les médias. En 2016, l'ISG Index a été élargi pour inclure la couverture du marché as-a-service en pleine croissance, mesurant l'impact significatif des services basés sur le cloud sur la transformation numérique des entreprises. L'ISG fournit également une analyse continue de l'automatisation et d'autres technologies numériques dans ses présentations trimestrielles de l'indice ISG.

Pour plus d'informations sur l'indice ISG, consultez cette page web.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, l'ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données, le conseil en sourcing, les services gérés de gouvernance et de risque, les services de transporteur de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale et la recherche et l'analyse technologiques. Fondé en 2006 et basé à Stamford, dans le Connecticut, l'ISG emploie plus de 1 300 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe internationale reconnue pour son esprit d'innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.isg-one.com.

