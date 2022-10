La Nuit des sans-abri sous le thème ''Sans toit ni choix'' : un rassemblement solidaire et festif





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le 21 octobre prochain, partout au Québec aura lieu la 33e édition de La Nuit des sans-abri. Tous les citoyens et citoyennes sont invité.e.s à se joindre à ce rassemblement solidaire qui vise à donner une voix aux personnes en situation d'itinérance, à démystifier leur réalité, à déconstruire les préjugés dans une ambiance festive et bienveillante. De plus, la porte-parole de l'édition 2022 n'est nulle autre qu'Annie Archambault : intervenant de proximité, paire-aidante, créatrice de contenu sur le phénomène de l'itinérance sur TikTok. Celle-ci a également vécu un épisode d'itinérance.

Mais qu'est-ce que c'est La Nuit des sans-abri?

La Nuit des sans-abri prend différentes formes selon la région : musique, sensibilisation faite par les organismes, témoignages, soupe populaire, café, spectacles, animations, etc. C'est une invitation à se rassembler dans un lieu public en après-midi, en soirée ou toute la nuit en signe de solidarité aux personnes en situation d'itinérance.

Le RSIQ et La Nuit des sans-abri

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec prend part à l'organisation de La Nuit des sans-abri depuis 2019. Il est désormais responsable de la coordination et la communication nationale en soutenant les différents comités régionaux.

Pour toutes les informations reliées aux différentes villes : www.itinerance.ca

Page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/nuitdessansabri

L'événement Facebook : https://fb.me/e/1VvnsrjsJ

La Nuit des sans-abri a été fondée en 1989 par les Auberges du coeur du Québec connu d'abord sous le nom de "La nuit des jeunes sans-abri". Anciennement tenu au centre-ville de Montréal, cette fête pour la solidarité s'est éclatée, en 1997, pour permettre de rejoindre les gens dans toutes les communautés du Québec. L'événement a toujours lieu le 3e vendredi du mois d'octobre et près de 60 municipalités y participent partout au Québec.

