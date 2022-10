ESAB Corporation rachète Ohio Medical





ESAB Corporation ("ESAB" ou la "Société") (NYSE : ESAB), un leader mondial de la fabrication et de la technologie de contrôle des gaz, a annoncé aujourd'hui le rachat d'Ohio Medical, LLC ("Ohio Medical"), un leader mondial des régulateurs d'oxygène et des systèmes de gaz centraux, à un groupe d'investisseurs privés pour un prix d'achat de 127 millions de dollars (M$). La Société prévoit également un avantage fiscal en espèces supplémentaire avec une valeur actuelle nette de 15 M$. Au cours de la période de douze mois close au 31 août 2022, Ohio Medical a généré plus de 45 M$ de ventes, des marges brutes supérieures à 40 % et des marges d'EBITDA ajusté supérieures à 20 %. L'acquisition devrait être relutive pour le BPA ajusté d'ESAB dès la première année. La Société a financé l'acquisition en utilisant de l'encaisse et s'attend à ce que son ratio de levier net soit inférieur à 3 à la fin de l'année 2022. ESAB fournira des informations supplémentaires durant sa conférence téléphonique sur les résultats le jeudi 3 novembre 2022.

Shyam P. Kambeyanda, président et chef de la direction d'ESAB, a déclaré : « Nous sommes enchantés d'accueillir l'équipe d'Ohio Medical dans ESAB Corporation. Ohio Medical élargit notre marché desservi en Amérique du Nord pour les régulateurs d'oxygène médical et les systèmes de gaz centraux, complétant nos activités GCE et Victor et créant un chef de file des équipements de contrôle des gaz avec un chiffre d'affaires supérieur à 400 M$. Nous sommes enthousiasmés par les importantes opportunités de ventes croisées à travers le monde et par la manière dont Ohio Medical fait progresser notre stratégie visant à favoriser une croissance plus rapide, des marges plus élevées, une cyclicité réduite et un meilleur flux de trésorerie. »

Anthony Wieczorek, PDG d'Ohio Medical, a affirmé : « Cela fait plus de 100 ans que nous sommes un leader du marché des régulateurs d'oxygène et des systèmes de gaz centraux. Rejoindre ESAB nous aidera à accélérer notre expansion à l'international, tout en nous permettant d'exploiter la puissance du ESAB Business System (EBX) afin de mieux servir nos clients avec davantage d'efficacité et des solutions client innovantes. »

Ohio Medical a son siège social à Gurnee, dans l'État de l'Illinois, et emploie environ 100 personnes, fournissant à ESAB des marques fortes et une distribution sur le marché nord-américain, vaste et attractif. Combinée aux activités Victor et GCE d'ESAB, l'ajout d'Ohio Medical crée un portefeuille médical et de contrôle des gaz industriels mondial inégalé, qui améliore les offres mondiales de la société.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance LLC a agi à titre de conseiller financier et Tucker Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique de la Société.

À propos d'ESAB Corporation

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse inclut des énoncés prospectifs, notamment des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les plans, aspirations, objectifs, perspectives, attentes et intentions de la Société, ainsi que d'autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Fondés sur les attentes actuelles de la Société, les énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs.

