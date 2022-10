FourKites obtient le brevet pour une visibilité sans précédent sur une documentation complète pour le transport maritime





FourKites, le chef de file de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui avoir obtenu du Bureau américain des brevets, le brevet américain n° 11 461 731 pour ses solutions uniques en matière de transport maritime. Les solutions pour le transport maritime de FourKites offrent aux expéditeurs internationaux et à leurs partenaires une visibilité complète de l'ensemble des exigences documentaires complexes à chaque étape du transport maritime.

Ces solutions, qui sont mises à la disposition des clients de la solution Dynamic Ocean® de FourKites, offrent aux expéditeurs des informations exploitables ainsi qu'une automatisation. Les expéditeurs peuvent ainsi rapidement et facilement identifier et traiter tout document justificatif potentiellement manquant, incorrect ou incomplet.

La congestion des ports, les retards des navires, et les documents incorrects ou incomplets sont des défis courants que rencontrent les expéditeurs maritimes, qui paient régulièrement des millions de dollars en frais annuels de surestaries et de détention (D&D). En intégrant les exigences internationales documentaires à la visibilité du transport maritime, FourKites automatise la correspondance entre les documents spécifiques et les expéditions. Cela permet de garantir que le fret maritime urgent franchit la douane avec une documentation correcte et complète à chaque étape du transport.

« Les rapports et le suivi automatisés de FourKites concernant les expéditions maritimes fournissent des données plus précises et en temps réel, ce qui permet à Canfor de répondre plus rapidement aux demandes des clients avec des informations à jour sur nos expéditions à venir qui, sinon, auraient dû être suivies manuellement », déclare Bob Hayes, vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale chez Canfor.

Ce récent brevet, qui fait suite à l'obtention du brevet américain n° 11 017 347 pour la solution Smart Forecasted Arrival (SFA) de FourKites, souligne l'engagement de l'entreprise à dynamiser une innovation continue répondant aux cas d'utilisation les plus complexes de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement.1

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'offrir à nouveau aux chefs de file mondiaux de la chaîne d'approvisionnement des capacités uniques et révolutionnaires qui répondent à un problème de chaîne logistique considérable et coûteux », déclare le fondateur et PDG de FourKites, Mathew Elenjickal. « Contrairement à d'autres solutions sur le marché qui proposent une visibilité basée sur le suivi et la traçabilité, nos toutes récentes innovations en matière de transport maritime intègrent une dimension d'automatisation intelligente et une visibilité de bout en bout. Grâce à cette technologie brevetée, les expéditeurs internationaux peuvent facilement accéder aux données de la chaîne d'approvisionnement essentielles et nécessaires à une prise de décision plus rapide, une gestion proactive des exceptions et une amélioration des rapports pour les partenaires logistiques. Ce tout nouveau brevet nous rapproche encore plus de la visibilité sur n'importe quel transport, dans n'importe quelle zone. »

Au cours des dernières années, les transporteurs maritimes ont été confrontés à des obstacles sans précédent. Les six premiers mois de 2022 ont été marqués par des perturbations, notamment des fermetures de ports liées à la COVID-19, des pénuries de conteneurs, des négociations collectives ainsi qu'une nouvelle législation, ayant toutes entraîné des retards et des engorgements persistants. Selon le Global Ocean Report de FourKites pour les six premiers mois de l'année, le temps moyen de transit maritime mondial a culminé à près de 50 jours et en comparaison avec le premier semestre 2021, les temps de transport ont augmenté de 19 % par rapport à l'année dernière.

En réponse à ces perturbations, les expéditeurs ont adopté des solutions capables de fournir une visibilité de bout en bout et des fonctionnalités avancées pour la gestion du transport maritime international. Au cours des 12 derniers mois, la plateforme Dynamic Ocean de FourKites, l'une des solutions de visibilité du transport maritime les plus sophistiquées du secteur, a enregistré une croissance de 80 % du nombre de clients. De grandes marques internationales telles que Cardinal Health, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts et Yamaha Motors ont adopté cette solution. Au cours de cette même période, FourKites a observé une croissance de 240 % du volume de fret maritime suivi.

Au-delà d'aider les expéditeurs à réduire les dépenses croissantes de D&D, l'analyse avancée des expéditions de FourKites permet aux utilisateurs de réduire les coûts de transport en donnant la priorité aux conteneurs qui sont sur le point d'accumuler les pénalités, et d'évaluer les performances passées ainsi que les goulots d'étranglement afin d'optimiser les expéditions maritimes. Les fonctionnalités de gestion des exceptions de bout en bout permettent de résoudre facilement les problèmes de retards de conteneurs, et d'obtenir des indicateurs clés tels que les livraisons ponctuelles et les coûts de détention.

À propos de FourKites

Principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites® prolonge la visibilité au-delà du simple transport, puisqu'elle s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,8 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale et transporteur, et en couvrant plus de 200 pays et territoires, FourKites allie des données en temps réel à un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser l'intégralité de leurs chaînes d'approvisionnement. Plus de 1 100 marques parmi les plus établies au monde, dont 9 des 10 géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus réactives, efficaces et durables. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site https://www.fourkites.com/.

1 FourKites a été nommée Leader dans le rapport Gartner Critical Capabilities, catégorie Plateformes de visibilité en temps réel pour les transports, pour les cas d'utilisation avancés, notamment les capacités d'utilisation, l'engagement requis pour la mise en oeuvre, les partenaires et les réseaux de transporteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 11:20 et diffusé par :