Parajuristes et avocats de l'Ontario : Comment poser sa candidature et voter à l'élection des membres du Conseil de 2023

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - En avril 2023, les parajuristes et avocats de l'Ontario éliront 45 titulaires de permis qui seront membres du Conseil du Barreau de l'Ontario jusqu'en 2027.

Période de mises en candidature au Conseil : du 17 oct. 2022 au 24 févr. 2023

Les avocats et les parajuristes issus de l'ensemble des communautés, domaines de pratique, milieux de travail, régions de l'Ontario et tailles de cabinet sont encouragés à poser leur candidature à l'élection des membres du Conseil.

La trousse de candidat, incluant le formulaire de mise en candidature, sera disponible au LSO.ca/ElectionConseil2023

Les titulaires de permis qui n'ont jamais été élus au Conseil et qui souhaitent poser leur candidature à cette élection devront suivre la formation des candidats et candidates à l'élection des membres du Conseil en ligne avant la clôture des mises en candidature pour être pris en considération.

Il faut compter environ 45 minutes pour suivre cette formation qui comprend des renseignements sur le Barreau, sur le rôle des membres du Conseil, sur le type d'engagement et de responsabilités requis et sur la relation avec la direction du Barreau. D'autres renseignements sur la formation seront inclus dans la trousse des candidats.

Scrutin

En mars, les guides électoraux destinés aux avocats et aux parajuristes seront disponibles en ligne. Ce guide contient des renseignements généraux sur le processus électoral, la façon de voter, les notices biographiques et les déclarations électorales fournies par les candidats. Tous les titulaires de permis dont le permis n'est pas suspendu peuvent voter à l'élection.

Le scrutin se déroulera en ligne en avril 2023 et les résultats seront annoncés le 1er mai 2023 après le calcul des votes.

Conseil

Les conseillers sont membres d'un organe décisionnel appelé le Conseil, qui se réunit environ huit fois par an pour examiner les questions de politique et mener à bien la gestion des affaires du Barreau.

La composition du Conseil est énoncée dans la Loi sur le Barreau qui exige que le Barreau de l'Ontario compte :

40 conseillers avocats élus - 20 de Toronto et 20 de l'extérieur de Toronto

et 20 de l'extérieur de Cinq conseillers parajuristes élus

Huit conseillers non-juristes -- ni avocats ni parajuristes -- qui sont nommés par le gouvernement provincial.

Les membres du Conseil élus pour le mandat 2023-2027 entreront en fonction à la réunion du Conseil du 25 mai 2023.

Faites-vous entendre. Faites une différence. Posez votre candidature. Votez à l'élection. Allez au LSO.ca/ElectionConseil2023.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

