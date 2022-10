Single Use Support lance la gamme de sacs à usage unique IRIS





Le fournisseur de solutions autrichien Single Use Support GmbH élargit sa gamme de produits avec de nouveaux conteneurs pour bioprocédés à usage unique commercialisés sous la marque IRIS. La société pionnière tire parti de son savoir-faire pour fournir des solutions de procédés fiables pour la manipulation des liquides biopharmaceutiques, tout en conservant son approche indépendante des fournisseurs.

Single Use Support GmbH lance les sacs à usage unique IRIS sur le marché biopharmaceutique. La vaste expertise de la société dans le comportement de différents conteneurs et assemblages à usage unique dans les étapes de procédés critiques, telles que la protection, le remplissage et le vidage, la congélation et la décongélation, le stockage et l'expédition de substances médicamenteuses, trouve sa concrétisation dans les sacs à usage unique IRIS. IRIS, la marque de tous les consommables stériles de Single Use Support, est un acronyme qui représente les valeurs clés des produits : innovative, robust, individual and single-use (innovants, robustes, individuels et à usage unique).

Un partenaire solide

Thomas Wurm, PDG et cofondateur de Single Use Support, réagit au lancement des solutions de sacs à usage unique flexibles : « Grâce à la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et à notre approche indépendante des fournisseurs, nous sommes un partenaire solide lorsqu'il s'agit de trouver le système à usage unique optimal pour n'importe quel fabricant pharmaceutique. » Le lancement des systèmes à usage unique IRIS n'affecte pas l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de procédés indépendantes des fournisseurs. « L'objectif de Single Use Support est de simplifier et d'optimiser les procédés de fabrication du client, quel que soit son sac de prédilection », affirme M. Wurm.

Des solutions flexibles à usage unique

Selon les besoins des clients, les systèmes à usage unique IRIS peuvent être personnalisés en ce qui concerne leur volume, le nombre de ports et les tubes et connecteurs raccordés. Grâce à ses niveaux extrêmement faibles d'extractibles et de lixiviables, ainsi qu'à son intégrité élevée à des températures pouvant atteindre -150 °C (-238 °F), le conteneur pour bioprocédés peut être utilisé de façon universelle pour le biotraitement et la cryoconservation des produits biologiques, des thérapies cellulaires et génétiques et bien plus encore. Single Use Support proposera différents types de bioconteneurs avec des films multicouches de polyéthylène (PE) ou d'éthylène-acétate de vinyle (EVA).

À propos de Single Use Support GmbH

Single Use Support est le premier fournisseur à proposer des solutions de bout en bout complètes, flexibles et indépendantes des fournisseurs pour la logistique de la chaîne du froid dans la fabrication pharmaceutique. Pour ce faire, elle s'appuie sur des systèmes à usage unique. Ses produits innovants, tels que la protection à coque RoSS® pour tous les sacs à usage unique, permettent de transporter en toute sécurité des traitements de pointe de grande valeur dans le monde entier, sous une forme stérile et congelée de façon permanente. Single Use Support GmbH emploie 140 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 130 millions d'euros en 2021.

