INVITATION POUR LES MÉDIAS - Première canadienne : l'Hôpital de Montréal pour enfants teste des moniteurs de signes vitaux sans fil à l'unité de soins intensifs néonatals





Le projet de l'Hôpital intelligent a été lancé grâce à un don généreux de 2,5 millions de dollars de la Banque Nationale, ainsi qu'aux contributions d'autres généreux donateurs

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année, l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) soigne presque 900 de nouveau-nés et de prématurés dont la survie dépend sur moniteurs de signes vitaux câblés. Ces moniteurs, créés dans les années 1970, mesurent le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, la température et d'autres signes vitaux. Aujourd'hui, avec le projet de recherche mené par des cliniciens-chercheurs de l'unité de soins intensifs néonatals (USIN) du Children, la façon de surveiller les signes vitaux est sur le point de connaître une révolution grâce au projet de l'Hôpital intelligent.

Cette vidéo informative et émouvante présente les objectifs et les avantages du projet de l'Hôpital intelligent : https://vimeo.com/658633538

L'étude permettra entre autres de tester la précision et l'efficacité des moniteurs de signes vitaux sans fil; de développer un tableau de bord « intelligent » personnalisé pour chaque spécialité médicale; et d'instaurer l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les données et mieux guider les décisions médicales, améliorant ainsi les résultats et le bien-être des nourrissons. Le projet de recherche clinique est mené de concert avec le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM).

Pas de fil et davantage de câlins : miser sur les moniteurs de signes vitaux sans fil pour remettre les enfants dans les bras de leurs parents

À l'heure actuelle, les bébés gravement malades hospitalisés à l'USIN ont cinq à dix électrodes filaires collées à leur peau fragile, ce qui limite leurs mouvements et complique la vie des parents qui veulent câliner et tisser des liens avec leur enfant à une période si importance de leur développement.

En comparaison, les moniteurs de signes vitaux portables sans fil ne comprennent que deux capteurs : un petit timbre sur la poitrine du bébé et un bracelet autour de son poignet ou de sa cheville. C'est tout ! Maman et papa peuvent facilement prendre leur bébé dans leurs bras et partager des moments précieux avec lui.

Voyez par vous-mêmes comment les capteurs sans fil peuvent transformer les soins à l'USIN et ailleurs dans l'hôpital en visitant une chambre fictive de l'USIN sans fil.

QUAND : Le 19 octobre 2022, à 9 h 30.



OÙ : L'Hôpital de Montréal pour enfants, 1001, boulevard Décarie,

L'Atrium P.K. Subban, S1

Stationnement gratuit pendant deux heures dans le stationnement souterrain.



RSVP : Lisa Dutton at [email protected]

Les médias visiteront la salle de l'unité de soins intensifs néonatals sans fil dans l'ordre dans lequel la fondation reçoit les RSVPs ou les médias arrivent à la conférence de presse.

Un représentant de la haute direction de la Banque Nationale sera présent pour l'occasion.

Merci au principal donateur du projet, la Banque Nationale, ainsi qu'aux autres généreux donateurs de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Fondation du Children) pour le financement de ce projet de recherche qui exploite la puissance de la technologie, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer les soins et le bien-être des patients.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :