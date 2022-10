Optez pour Address Beach Resort à Dubaï pour votre prochaine escapade touristique et profitez d'une expérience unique en son genre





Le célèbre Address Beach Resort, avec ses deux tours jumelles de 77 étages chacune, reliées au sommet par un pont horizontal, le plus haut du monde à être habité, vous invite ce novembre à découvrir la myriade inégalée de services et commodités à travers le complexe hôtelier spectaculaire. En cette période de l'année, alors que le temps et les températures deviennent agréables, c'est le moment idéal pour réserver votre séjour à l'Address Beach Resort et profiter de ses commodités et services de classe mondiale, ainsi que de ses chambres et suites modernes et ses incroyables restaurants de luxe.

L'Address Beach Resort, entouré de vastes espaces verts, est idéalement situé à quelques pas de Jumeirah Beach et de Bluewaters Island. Les clients de ce magnifique complexe pourront également savourer une aventure à couper le souffle, car l'hôtel pittoresque abrite la « piscine à débordement la plus élevée du monde dans un bâtiment », logée à 293 906 mètres d'altitude, et qui a été récemment homologuée par le Livre Guinness des records. Tout en se relaxant dans cette piscine somptueuse, un chef-d'oeuvre contemporain, les clients peuvent admirer les vues panoramiques incomparables de l'horizon de Dubaï et ses gratte-ciels vertigineux scintillants, Ain Dubaï, le lieu de divertissement incontournable et les eaux cristallines du golfe Persique. Ils peuvent également déguster les délicieux plats et savoureuses bouchées de bar ainsi que des boissons artisanales au luxueux restaurant Zeta Seventy Seven, près de la piscine.

Bientôt, et tout en profitant de tous les services et offres spéciales offerts par ce magnifique complexe hôtelier, les clients pourront assister simultanément au plus grand spectacle sportif au monde, dans le cadre confortable de la tente entièrement climatisée de 250 places de l'hôtel. La tente décorée avec les drapeaux des différentes nations participant à cet événement mondial, a été conçue avec goût, pour permettre aux fans de football de regarder les matchs sur un large éventail d'écrans géants, tout en sirotant des boissons rafraîchissantes. Cette immense tente construite sur la pelouse verdoyante réunira tous les amateurs de football dans une ambiance festive animée, remplie d'enthousiasme, d'optimisme et de divertissements en direct entre les matchs, pour garder les spectateurs de bonne humeur.

Avec sa grande variété d'installations de haute qualité, ses vues imprenables et ses options de restauration incroyables, ainsi que la tente très attendue pour les amateurs de football, l'Address Beach Resort est l'endroit idéal pour échapper aux préoccupations et soucis de la vie ordinaire et profiter d'une merveilleuse escapade inégalée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 09:35 et diffusé par :