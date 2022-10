La CCC aide GDMS Canada à obtenir un contrat de 24 millions de dollars avec le Portugal





OTTAWA, Ontario, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) est heureuse d'annoncer que General Dynamics Mission Systems?Canada a remporté un contrat de 24 millions de dollars pour aider l'armée de l'air portugaise à moderniser sa flotte d'avions P-3C afin de soutenir les activités de patrouille et de reconnaissance maritimes.

Ce contrat a été obtenu grâce à un contrat de gouvernement à gouvernement (G2G) entre la CCC et l'armée de l'air portugaise. Les contrats G2G font partie du service de maître d'oeuvre international de la CCC qui met en contact des entreprises canadiennes qualifiées avec des acheteurs gouvernementaux étrangers.

General Dynamics fournira l'équipement et la technologie nécessaires à la mise à niveau des communications et de l'électronique de mission. Les améliorations apportées à la flotte de P3-C du Portugal s'inspirent des modernisations que General Dynamics fournit à l'Aviation royale du Canada. Le système de gestion de mission offert au Portugal comprend maintenant plus de 50 installations dans le monde entier sur des avions et des hélicoptères de patrouille maritime.

Le Portugal est membre de l'OTAN. Ces améliorations permettront à l'armée de l'air portugaise, en tant que membre de l'OTAN, de maintenir les capacités requises pour contribuer aux activités nouvelles et existantes de l'OTAN. Outre les activités de patrouille et de reconnaissance maritimes, l'armée de l'air portugaise assure également des missions de police aérienne, de transport aérien, de recherche et de sauvetage, et d'évacuations médicales.

« La CCC est fière de simplifier et d'accélérer l'acquisition de l'expertise et de la technologie canadiennes par le Portugal, un allié de l'OTAN et un important partenaire commercial. »

- Mathieu Lacroix, Directeur des comptes de la CCC, secteur de l'aérospatiale.

« Nous sommes très heureux de nous associer à la Force aérienne portugaise, en tirant parti de l'investissement et de l'engagement à long terme du Canada à l'égard de la flotte de P3 », a déclaré Matt Young, directeur principal, Systèmes aériens et navals internationaux, General Dynamics Mission Systems?Canada. « À mesure que les normes et les menaces évoluent, nous sommes fiers d'aider nos clients du monde entier à faire face à cet environnement changeant. »

Le Programme de maître d'oeuvre international est un service payant dans le cadre duquel la CCC conclut des contrats commerciaux de gouvernement à gouvernement (G2G) pour la vente de solutions canadiennes. La CCC peut travailler avec tous les niveaux de gouvernement : national, étatique/provincial et municipal, ainsi qu'avec les agences gouvernementales et les entreprises publiques.

Chaque contrat commercial G2G signé par la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat.

En 2021, la CCC a facilité l'exportation de plus de 2,92 milliards de dollars en biens et services par des entreprises canadiennes dans le monde entier.

À PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier en créant et en soutenant la réalisation de contrats commerciaux d'importance publique et nationale. Nous sommes également le canal officiel pour les entreprises canadiennes qui cherchent à faire des affaires avec l'armée américaine. Pour en savoir plus sur les milliards de dollars d'échanges commerciaux que nous avons facilités entre les entreprises et les gouvernements canadiens dans plus de 30 pays, rendez-vous sur www.ccc.ca/fr/

À PROPOS DE GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS ? CANADA

General Dynamics Mission Systems ? Canada fournit des solutions de systèmes avancés à des clients canadiens et internationaux. L'entreprise, dont le siège social est situé à Ottawa, en Ontario, est l'une des plus grandes entreprises de défense et de sécurité au Canada. Elle est un maître d'oeuvre et un intégrateur de systèmes de classe mondiale pour les solutions terrestres, maritimes, aériennes et cybernétiques. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site gdmissionsystems.ca .

