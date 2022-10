Programme d'accompagnement - Un service personnalisé pour soutenir les PME et les travailleurs autonomes dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales





QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec rappelle aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux travailleurs autonomes qui se sont récemment lancés en affaires que son programme d'accompagnement est là pour les outiller afin qu'ils comprennent mieux leurs droits et leurs obligations fiscales. Lancé il y a cinq ans, ce programme permet de bénéficier d'un accompagnement de façon individuelle ou en groupe, et ce, à une période clé du cycle de vie de l'entreprise.

La participation à ce programme se fait sur une base volontaire, et le processus est entièrement confidentiel. Revenu Québec offre ainsi un service personnalisé et sans frais aux PME et aux travailleurs autonomes soucieux de bien remplir les différentes obligations liées à l'administration de leurs affaires.

Le programme d'accompagnement permet entre autres aux PME et aux travailleurs autonomes

de mieux comprendre leurs droits et leurs obligations fiscales;

d'obtenir de l'information sur les crédits d'impôt et les remboursements auxquels ils pourraient avoir droit;

d'avoir du soutien quant à l'inscription aux services en ligne et à leur utilisation;

d'obtenir des réponses à leurs questions;

de bénéficier, s'ils le désirent, d'une analyse sommaire de leurs livres et registres comptables, et de connaître nos observations à ce sujet.

Depuis l'implantation de son programme d'accompagnement en janvier 2017, Revenu Québec a soutenu près de 30 000 PME et travailleurs autonomes. Les plus récents sondages révèlent que 96,8 % des participants au programme sont satisfaits du service reçu.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le programme d'accompagnement ou pour prendre un rendez-vous, visitez revenuquebec.ca/programme-accompagnement.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

