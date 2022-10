CMP solutions mécaniques avancées établit un partenariat avec Fonds de solidarité FTQ pour renforcer sa position et poursuivre sa croissance dans les marchés émergents





CHÂTEAUGUAY, QC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CMP solutions mécaniques avancées (CMP), un chef de file en Amérique du Nord en matière de fabrication de produits métalliques de pointe innovants et de solutions de mécatronique, est fière d'annoncer une entente avec le Fonds de solidarité FTQ, qui deviendra un actionnaire minoritaire de l'entreprise.

Ce partenariat donnera à CMP la possibilité d'exploiter l'important potentiel de croissance que présentent certains de ses marchés. Fondée il y a plus de 50 ans, CMP demeure à l'avant-garde de l'innovation et se spécialise dans la fabrication pour les secteurs révolutionnaires qui encouragent l'innovation, notamment le stockage d'énergie, l'automatisation des solutions logistiques de distribution et d'entreposage, la sécurité, les systèmes légers sur rail et les transports. CMP planifie des investissements supplémentaires qui lui permettront d'accroître l'automatisation et de concrétiser sa vision de devenir un leader de la fabrication verte notamment en agrandissant ses installations et en construisant une usine zéro-carbone d'ici 2024.

« Nous avons le plaisir d'annoncer cet accord avec le Fonds de solidarité FTQ. À CMP, trois éléments principaux font notre fierté : l'offre de solutions de conception de produits à valeur ajoutée pour ces marchés révolutionnaires, le caractère continu de l'innovation et de l'élaboration de solutions respectueuses de l'environnement, et le maintien d'une culture organisationnelle fondée sur des valeurs humaines ainsi que sur la contribution tous les employés à la réussite de notre entreprise. Il était essentiel de rechercher un partenaire aligné sur nos valeurs organisationnelles. Avec le Fonds de solidarité FTQ, nous sommes convaincus que ce partenariat protégera tant notre culture d'entreprise que le bien-être des employés qui nous tiennent tant à coeur. Nous croyons aussi fermement qu'il accélèrera notre croissance au Canada et aux États-Unis, ce qui nous permettra de créer plus de 250 emplois hautement spécialisés au cours des trois prochaines années. Ce partenariat permet également à CMP de renforcer sa position d'employeur de choix. CMP a lancé un nouveau programme de REER, en collaboration avec le Fonds, qui offre un régime de rémunération concurrentiel amélioré à ses employés. Les plans de rémunération de CMP sont parmi les plus compétitifs du marché. », Steve Zimmermann, président et chef de la direction de CMP solutions mécaniques avancées.

« CMP nous a impressionnés par sa volonté de développer sans cesse de nouvelles technologies et d'atteindre continuellement de nouveaux sommets en matière environnementale. Nous sommes fiers d'investir dans une entreprise qui nous démontre qu'avec du vouloir et de la volonté, il est possible pour le milieu d'atteindre des cibles zéro carbone. Cette transaction permettra également à l'entreprise basée à Châteauguay de développer tout son potentiel et de prendre une plus grande place sur le marché nord-américain. Au Fonds de solidarité FTQ, nous serons toujours présents pour accompagner les entreprises d'ici à se démarquer, autant sur le plan environnemental qu'entrepreneurial », Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impacts au Fonds de solidarité FTQ.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. et Stikeman ont servi de conseillers financiers et juridiques pour la transaction.

À propos de CMP solutions mécaniques avancées

CMP est un chef de file en matière de conception, d'ingénierie et de fabrication de systèmes et d'enceintes mécaniques, usinés et en tôle. Considérée comme l'un des premiers à avoir adopté l'Industrie 4.0 en Amérique du Nord, CMP est à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de tirer parti des avantages de l'automatisation et de l'échange de données au sein de ses technologies de fabrication grâce au déploiement de Visual Knowledge Share (VKS). Comptant près de 650 employés répartis dans ses installations au Canada et aux États-Unis, elle offre des solutions de fabrication sur mesure à des clients d'un vaste éventail de secteurs. CMP est une société privée lauréate du titre des sociétés les mieux gérées au Canada en 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.cmpdifference.com/fr.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 08:22 et diffusé par :