INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement des conclusions de la démarche consultative sur le développement du secteur Bridge-Bonaventure





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) invite les représentants des médias à venir assister au dévoilement des conclusions de la démarche consultative tenue cet été auprès de 19 organismes sociaux et économiques concernant la vision de développement du secteur Bridge-Bonaventure. Cette vision avait été rendue publique le 31 mai dernier par les membres du regroupement d'entreprises en architecture, en urbanisme et en développement immobilier (Provencher_Roy, Fahey & Associés, Lemay, ACDF, Neuf Architectes, Cycle Capital, Groupe Devimco, Broccolini, Groupe MACH et COPRIM).

L'événement sera également l'occasion de partager les réflexions et les recommandations de trois experts universitaires sollicités par l'IDU sur diverses thématiques associées au développement de ce secteur névralgique de Montréal. Ce groupe d'experts est constitué de Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire et directeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal, de Ursula Eicker, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les collectivités et villes intelligentes, durables et résilientes à l'Université Concordia et de Pierre Barrieau, Gris Orange Consultant et chargé de cours en planification des transports urbains à l'Université de Montréal.

Cet ambitieux projet, qui prévoit la réurbanisation de l'un des territoires les plus en vue de Montréal, en particulier les environs du bassin Peel, nécessitera des investissements de quelques milliards de dollars. Sa réalisation contribuera fortement à combattre la pénurie de logements et à lutter contre les changements climatiques en créant un milieu de vie complet avec des services de proximité et en permettant de nombreux citoyens et familles de rester ou de revenir vivre en ville plutôt qu'en périphérie.

QUOI : Dévoilement des conclusions de la démarche consultative et du rapport de trois experts universitaires sur la vision de développement du secteur Bridge-Bonaventure



QUAND : Le mardi 18 octobre à 8 h 00



OÙ : Hôtel Omni Mont-Royal, salle Printemps

1050, rue Sherbrooke Ouest

Montréal, QC

H3A 2R6



QUI : Disponibilités pour des entrevues:

Jean-Marc Fournier, président de l'Institut de développement urbain

Roger Plamondon, président du Groupe immobilier Broccolini

Vincent Chiara, président du Groupe MACH

Serge Goulet, président du Groupe Devimco

Vianney Bélanger, président de COPRIM

Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire et directeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal

Ursula Eicker, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les collectivités et villes intelligentes, durables et résilientes à l'Université Concordia

Pierre Barrieau, Gris Orange Consultant et chargé de cours en planification des transports urbains à l'Université de Montréal















Le nombre de places pour les journalistes étant limité, SVP réserver votre présence à : [email protected]

