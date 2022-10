/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - EVERGON -Théâtres de l'intime/





OSEZ ENTRER DANS L'UNIVERS BURLESQUE ET CHARNEL D'EVERGON!

QUÉBEC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Véritable pionnier de la photographie canadienne, cet artiste inclassable a revisité avec humour les genres du portrait, du paysage et du nu, en créant une imagerie forte, émouvante et irrévérencieuse.

Une rétrospective dense et percutante lui est consacrée, révélant une carrière foisonnante étalée sur 50 ans et marquée par une recherche photographique, technologique et esthétique audacieuse.

Plus de 230 oeuvres, réunies pour la première fois, présentent son travail aux visages pluriels.

Avertissement coquin d'Evergon : « Certaines images pourraient

ne pas vous choquer! »

Rendez-vous le mercredi 19 octobre, 10 h

Pavillon Pierre Lassonde

Musée national des beaux-arts du Québec

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Possibilité d'entrevues à la fin

de la visite de presse avec :

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Annie GAUTHIER, directrice des expositions et des partenariats internationaux, MNBAQ

Bernard LAMARCHE, conservateur de l'art actuel (2000 à ce jour) et commissaire de l'exposition, MNBAQ

Evergon, artiste

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :