Une nouvelle étude révèle que chaque trottinette électrique en location libre-service rapporte plus de 11 000 dollars canadiens aux économies locales du Canada chaque année.

À l'occasion de la Semaine de la PME, Neuron Mobility, le principal opérateur de trottinettes électriques, a publié une nouvelle étude soulignant les avantages économiques que les trottinettes électriques en location libre-service ont sur les villes du Canada. Au cours de leurs déplacements, les usagers dépensent cumulativement 26 millions de dollars par an dans les six villes où Neuron est présent au Canada, à savoir Airdrie, Calgary, Lethbridge, Ottawa, Red Deer et Vernon. À elle seule, l'économie de Calgary bénéficie d'une injection de 13 millions de dollars par an.

D'après les résultats, chaque trottinette électrique contribue à hauteur de 11 300 dollars par an aux économies locales. Pour la première fois, la recherche va plus loin et détermine que 57 % des usagers ont dépensé plus de 10 $ lors de leur dernier trajet, avec une moyenne de 27 $ par trajet. Ces données proviennent d'un nouveau Rapport sur la Prospérité 2022 (Canada) de l'opérateur intitulé Shared Rides, Shared Wealth, qui souligne l'impact positif des programmes de location en libre-service des trottinettes électriques sur les économies locales au Canada.

Les sondages menés par Neuron auprès des usagers, qui ont été réalisés en septembre de cette année et ont recueilli plus de 2 600 réponses dans les six villes, montrent que sept déplacements en trottinette électrique sur dix au Canada se soldent par un achat dans un commerce local. De nombreux déplacements (12 %) n'auraient pas eu lieu du tout si les trottinettes électriques n'étaient pas disponibles, ce qui signifie que les entreprises locales auraient manqué de précieuses ventes. Lorsqu'on leur a demandé où ils dépensaient de l'argent pendant leurs déplacements en trottinette électrique, 31 % ont répondu qu'ils faisaient des achats dans des magasins, 33 % dans un restaurant ou un café, et 18 % dans un lieu de loisirs comme une salle de sport ou un événement local.

La plupart des usagers ont déclaré qu'ils utilisaient les trottinettes électriques pour les loisirs et la détente (81 %), mais beaucoup d'entre eux ont également effectué des déplacements utiles, comme se rendre au travail ou à l'école (35 %), faire des courses (26 %) et prendre les transports publics (15 %).

Le rapport a examiné comment les trottinettes électriques en location libre-service ont contribué à rendre les villes plus vivables et plus attrayantes pour les investissements étrangers. La grande majorité des usagers interrogés (98%) pensent que les trottinettes de Neuron ont profité à leur ville et ont également amélioré la mobilité, la qualité de l'air et la congestion.

Les propriétaires de commerces locaux ont également fait part de leur opinion sur les trottinettes électriques en location libre-service dans le cadre des sondages réalisés à la demande d'un certain nombre de chambres de commerce. Près de neuf répondants sur dix (88 %) ont convenu que les trottinettes électriques en location libre-service permettent aux habitants et aux visiteurs de se rendre plus facilement dans les entreprises et les activités locales. Plus de huit personnes sur dix (81 %) sont d'accord pour dire que les programmes de trottinettes électriques ont eu un impact positif sur l'économie locale, tandis que 65 % estiment que les trottinettes électriques rendent les villes plus attrayantes pour les touristes.

Au Canada, les trottinettes électriques s'avèrent être un élément essentiel de l'offre de transport, en aidant à combler les lacunes du premier et du dernier kilomètre dans le réseau plus large de transport public. En fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la plupart des villes, elles contribuent également à stimuler l'économie de nuit et à soutenir les travailleurs de nuit. Par exemple, 26 % des déplacements en trottinette électrique qui commencent et se terminent à l'hôpital régional de Red Deer ont lieu entre 22h et 6h du matin.

Un autre domaine clé dans lequel les trottinettes électriques en location libre-service soutiennent les économies locales est la collaboration avec les réseaux d'entreprises locaux pour améliorer l'expérience des visiteurs et l'accès aux principales destinations touristiques et de loisirs. À Calgary, Neuron a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs d'événements de grande envergure afin de s'assurer que les pics de demande sont bien gérés en mettant en place des zones temporaires d'interdiction de rouler, de stationnement et de ralentissement, ainsi que des emplacements de stationnement préférentiels spécifiques à l'événement.

Par exemple, les déplacements vers et depuis le site du Stampede de Calgary 2022 ont représenté 26 % de tous les déplacements dans la ville pendant les 10 jours de l'événement, et il y a eu deux fois plus de déplacements pendant les deux heures qui ont suivi l'événement, par rapport aux mêmes heures des 10 jours précédents. Les trottinettes électriques Neuron permettent à des milliers de personnes de se rendre à de tels événements sans prendre leur voiture et de minimiser les perturbations pour l'ensemble de la communauté.

Neuron s'engage également à fournir des opportunités d'emploi à long terme et à l'épreuve du temps pour les communautés dans lesquelles elle opère, en aidant le personnel local à se perfectionner et à acquérir une expérience vitale dans une industrie en pleine croissance et en créant des centaines d'opportunités d'emploi, toutes au niveau du salaire de subsistance certifié en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

Neuron appelle les autres opérateurs à faire davantage pour remplir leur rôle de contributeurs clés aux économies locales. Alors qu'elle poursuit son expansion au Canada, Neuron s'est engagée à continuer de mettre l'accent sur l'établissement de partenariats solides avec les réseaux d'entreprises locaux et les intervenants municipaux, ainsi que sur l'amélioration des possibilités économiques pour les communautés locales.

Ankush Karwal, chef de marché pour Neuron au Canada, a déclaré : «Notre vision a toujours été de nous associer aux villes canadiennes pour les aider à construire un avenir plus prospère et durable. Nous sommes encouragés par le fait que notre nouveau rapport démontre clairement que nous sommes sur la bonne voie. Les données montrent que nos trottinettes électriques contribuent à stimuler les économies locales et à faire revivre les rues principales du Canada, ce qui est certainement bienvenu, surtout dans le sillage de la pandémie de COVID-19.

«Cependant, notre travail ne s'arrête pas là et nous sommes déterminés à aider nos villes à prospérer à long terme. Les trottinettes électriques de Neuron ont contribué à rendre les villes plus agréables à vivre, en fournissant des options de transport du premier et du dernier kilomètre, en améliorant les réseaux de transport public locaux et en aidant les villes à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fournissant un transport essentiel aux personnes travaillant de nuit.

«Alors que nous continuons à nous étendre et à développer de nouveaux partenariats, nous sommes ravis que la grande majorité de nos usagers - ainsi qu'un nombre croissant d'entreprises et de lieux locaux - reconnaissent et bénéficient des impacts positifs de la micromobilité sur l'économie.»

Cyndi Bester, PDG de la Chambre de commerce de Lethbridge, a déclaré : «Depuis leur lancement au début de l'année, nous avons remarqué l'impact positif des trottinettes électriques Neuron sur les entreprises de Lethbridge. Nous sommes très heureux de voir que ces impacts ont été quantifiés, confirmant ainsi nos inclinations sur les impacts de Neuron, surtout après les deux dernières années et demie de pandémie.

«Neuron a été un ajout bienvenu à l'économie de Lethbridge et nous sommes impatients de voir Neuron continuer à soutenir notre communauté d'affaires locale.»

Scott Robinson, PDG de la Chambre de commerce de Red Deer et du district, a déclaré : «Les résultats de cette étude confirment que les trottinettes électriques Neuron aident les habitants de Red Deer à accéder aux entreprises locales et à les soutenir.

«Le programme de trottinettes électriques Neuron introduit à Red Deer en 2021 a eu un grand impact sur la mobilité des citoyens et nous sommes fiers que Neuron soit un membre de la Chambre faisant une différence pour les entreprises locales.»

Dan Proulx, directeur général de la Chambre de commerce du Grand Vernon, a déclaré : «La Chambre de commerce du Grand Vernon défend les intérêts des entreprises depuis plus de 120 ans. Nous sommes très heureux de l'impact positif que les trottinettes électriques de Neuron ont eu sur les entreprises de nos membres.

«Les trottinettes électriques de Neuron ont été un ajout bienvenu à Vernon, car elles permettent aux usagers d'accéder aux entreprises locales plus facilement et de manière durable. Nous nous réjouissons du soutien continu de Neuron aux entreprises de Vernon.»

À propos de Neuron Mobility

Neuron, l'opérateur de trottinettes électriques qui connaît la plus forte croissance au Canada, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant à la tête de l'industrie en matière de sécurité et d'opérations durables. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales de l'industrie et d'innovations pionnières, notamment la permutation de batteries de trottinettes électriques, le contrôle des barrières géographiques et les casques intégrés. Neuron a annoncé son arrivée au Canada en 2021 et a depuis étendu ses activités à six marchés canadiens, dont Ottawa, Calgary, Red Deer, Vernon, Lethbridge et Airdrie. Neuron est également le principal opérateur en Australie et en Nouvelle-Zélande et possède des opérations au Royaume-Uni.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.rideneuron.com/fr/

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 07:20 et diffusé par :