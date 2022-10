Personnel de soutien scolaire - La violence au travail, c'est inacceptable!





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui et demain, à l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, le Secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) tient le premier colloque entièrement dédié à la problématique de la violence envers le personnel de soutien dans les écoles primaires et secondaires du Québec, ainsi que dans les centres de formation. Rappelons que, en septembre dernier, à la suite d'une importante récolte de données auprès des syndicats du secteur scolaire, la FEESP-CSN prenait la parole dans les médias pour dénoncer haut et fort la violence verbale et physique subie par les employé-es de soutien du réseau de l'Éducation La Presse_Le personnel de soutien des écoles particulièrement exposé à la violence .

« Nous savions que la situation était préoccupante, mais les chiffres obtenus ont révélé toute l'ampleur du problème. Maintenant, il faut agir. Et agir vite. Le premier pas, c'est de cesser de banaliser les gestes violents auxquels sont exposés les travailleuses et les travailleurs et c'est ce que nous faisons avec ces deux journées de réflexions et de discussions », affirme Annie Charland, présidente du Secteur scolaire de la FEESP-CSN.

Des présentations de conseillères scientifiques de l'lnstitut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de personnes conseillères syndicales de la CSN, notamment sur les facteurs de risques psychosociaux et la prévention de la violence en milieu de travail, viendront mettre la table pour une discussion large qui permettra aux participantes et aux participants de partager leurs expériences vécues et d'aborder différentes pistes de solution.

« Se faire insulter, humilier, mordre, pousser, frapper, alors qu'on tente simplement d'effectuer son travail, ce n'est pas normal! Nous devons tout faire pour protéger le bien-être et la santé mentale des employé-es de soutien qui accompagnent nos enfants au quotidien dans leur parcours scolaire. La CSN évoque cet enjeu dans ses Orientations en éducation et, aujourd'hui et demain, le Secteur scolaire de la FEESP-CSN poursuit le travail en ce sens », conclut Frédéric Brun, vice-président de la Fédération des employées et employés de services publics.

À propos?

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant environ 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaire francophones et deux commissions scolaires anglophones.

