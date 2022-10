Un nouveau fonds de Placements Mackenzie procure aux investisseurs un accès à des sociétés de croissance innovatrices





Le Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater investira dans des chefs de file de l'innovation dans des secteurs présentant un fort potentiel de croissance

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater (le « Fonds »), un fonds d'actions mondiales qui investit dans des sociétés portées par des produits, des services ou des modèles d'affaires innovants.

Le Fonds sera géré par l'équipe Mackenzie Bluewater (« l'équipe »), dont l'approche unique en matière de placement est conçue de façon à exploiter la croissance de sociétés de premier ordre. Le Fonds investira dans des chefs de file de l'innovation dans des régions géographiques, secteurs et capitalisations boursières qui, de l'avis de l'équipe, présentent un important avantage concurrentiel, de solides occasions de croissance et une proposition de valeur unique.

« Nous croyons que ce Fonds est unique dans le paysage canadien des investissements car il cherche à identifier et investir dans des entreprises mondiales qui prennent les devants sur le plan de l'innovation au sein de leurs secteurs, tout en possédant les caractéristiques que l'équipe Bluewater apprécie - des chefs de file du secteur, des niveaux élevés de flux de trésorerie disponible et des bilans solides, » a déclaré Tyler Hewlett, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Placements Mackenzie, qui assumera la gestion du Fonds avec Dave Taylor, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Placements Mackenzie

Le Fonds se concentre sur l'innovation en tant que thème général en investissant dans un portefeuille concentré constitué principalement de titres de capitaux propres émis par des sociétés de toute taille, partout dans le monde.

« Le Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater sera géré de façon active selon une approche ascendante et ses placements viseront des entreprises mondiales dominantes qui innovent de par leurs produits, services ou modèles d'affaires tout en présentant un potentiel de rendements corrigés du risque solides pour les investisseurs, » a ajouté M. Taylor.

Tyler Hewlett et Dave Taylor se sont joints à l'équipe Mackenzie Bluewater, codirigée par Dina DeGeer, vice-présidente principale et gestionnaire de portefeuille, et David Arpin, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, en avril 2022.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 180,5 milliards de dollars au 30 septembre 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

