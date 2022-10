Loblaw aide à freiner l'inflation alimentaire en gelant les prix de 1500 produits sans nom





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) « Loblaw » a annoncé aujourd'hui un gel des prix pour plus de 1500 produits sans nom afin de permettre aux consommateurs de pouvoir mieux prévoir le montant à allouer à leur budget alimentaire en cette période d'inflation, la plus marquée des dernières décennies. Grâce à sa panoplie d'articles essentiels pour la cuisine et la maison, la marque sans nom est la deuxième marque alimentaire en importance au pays. Offerte chez Provigo, Maxi et Pharmaprix, elle permet déjà de profiter d'économies allant jusqu'à 25 % comparativement aux autres grandes marques comparables.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier 2023, les prix des produits sans nom seront gelés. Cette année, le prix des aliments a rapidement grimpé en raison des coûts plus élevés auxquels font face les fournisseurs en lien avec l'essence, la main-d'oeuvre, la météo et les conflits à l'échelle mondiale. Ces hausses de coûts sont refilées aux détaillants et se traduisent par des augmentations des prix en tablettes.

Le président et président du Conseil de Loblaw, Galen Weston, a déclaré ce qui suit dans un courriel adressé à des millions de membres PC Optimum :

« Quiconque se rend régulièrement à l'épicerie a remarqué que le coût des aliments a augmenté de manière fulgurante au cours de la dernière année. Ce qui est le plus frustrant, c'est que cette situation est en grande partie hors de notre contrôle.

C'est pourquoi, dans le but d'aider les consommateurs à échapper à la spirale inflationniste, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler. À compter d'aujourd'hui, nous gelons les prix de tous les produits sans nom, ce qui représente plus de 1 500 produits d'épicerie courants, vendus dans nos magasins partout au pays, et ce, jusqu'au 31 janvier 2023.

Au cours des prochaines semaines, nous continuerons à abaisser nos prix ici, en circulaire et en magasin, afin d'alléger la pression découlant de la flambée des coûts alimentaires. »

L'annonce d'aujourd'hui relativement au gel des prix s'inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise visant à offrir de la valeur aux consommateurs. Cette année, le programme PC Optimum est en voie d'offrir à ses membres plus d'un milliard de dollars en points, soit le plus gros montant à ce jour.

De plus, Loblaw a augmenté ses contributions aux organismes de bienfaisance alimentaires cette année en offrant des centaines de milliers de dollars supplémentaires aux banques alimentaires et aux programmes de récupération des aliments. En général, l'entreprise amasse et verse plus de 50 millions de dollars aux organismes de bienfaisance alimentaires, y compris la Fondation pour les enfants le Choix du Président qui s'est donné comme objectif de nourrir un million d'enfant chaque année.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau de près de 2 500 magasins de même qu'en ligne, Loblaw offre à ses clients des produits alimentaires, de pharmacie et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Maxi, Provigo, Pharmaprix, Loblaws, Joe Fresh, PC Express, PC Finance, T&T, No Frills et Real Canadian Superstore. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, tangible.

