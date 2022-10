Premier portrait national des bibliothèques publiques québécoises - Les bibliothèques du Québec se méritent une note de 66 %





MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de la 24e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec que l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) dévoile le tout premier Portrait national des bibliothèques publiques québécoises produit dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, développé en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Québec. Du 15 au 22 octobre 2022, sous le thème Ma biblio : au-delà des mots, la Semaine mettra en lumière les qualités intrinsèques des bibliothèques publiques qui participent activement au développement culturel, communautaire, social et économique de leurs municipalités. Le Portrait national, quant à lui, brosse un état des lieux relatif aux ressources et aux services de base offerts dans les bibliothèques publiques. Il vise l'atteinte de l'excellence, c'est-à-dire un investissement de qualité qui génère des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens.

Le programme BiblioQUALITÉ veut reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts d'investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques. C'est pourquoi, à partir des données de 20191, le Portrait a recensé pour la toute première fois les données disponibles2 pour les bibliothèques membres de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des Laurentides, du Réseau BIBLIO de la Montérégie et du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Le portrait national couvre ainsi 89 % de la population québécoise.

BiblioQUALITÉ : un outil incontournable pour améliorer la qualité des bibliothèques

À travers la province, les services de bibliothèques publiques évalués se méritent donc un résultat global de 66 %3. Les données disponibles dans le Portrait permettent également de présenter les résultats obtenus pour chaque région administrative en comparaison avec le résultat provincial obtenu. Chaque municipalité membre de l'ABPQ ou d'un Réseau BIBLIO régional participant a été évaluée selon cinq indicateurs quantifiables qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d'un service de bibliothèque. Pour chaque indicateur, un pointage est attribué et le total détermine le niveau atteint par la municipalité. Un ruban est associé au niveau atteint et le ruban doré 5 signifie l'excellence.

Les cinq indicateurs évalués dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ et qui sont détaillés dans le Portrait sont :

Des acquisitions : note globale de 70 %.

Au Québec, en 2019, il aurait fallu acheter 610 356 livres imprimés de plus dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin d'offrir des collections vivantes et en bon état aux citoyennes et aux citoyens.

Des heures d'ouverture : note globale de 66 %.

Au Québec, en 2019, les bibliothèques publiques auraient dû être ouvertes 5 106 heures de plus pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'accessibilité des services aux citoyennes et aux citoyens.

La superficie : note globale de 66 %.

Au Québec, en 2019, il manquait 150 616 m 2 dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'espace nécessaire pour offrir aux citoyennes et aux citoyens des services de qualité.

dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'espace nécessaire pour offrir aux citoyennes et aux citoyens des services de qualité. Des places assises : note globale de 74 %.

Au Québec, en 2019, il manquait 15 268 places assises dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens d'occuper l'espace-bibliothèque.

Des ressources humaines : note globale de 65 %.

Au Québec, en 2019, il manquait notamment 426 bibliothécaires, 1 316 employées et employés ETC ainsi que 686 techniciennes et techniciens ETC dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de bien répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens.

« Des dizaines de nouvelles bibliothèques inspirantes ont vu le jour un peu partout au Québec dans la dernière décennie, témoignant de la vitalité de leurs municipalités. Toutefois, il faut s'assurer que les investissements qui sont faits dans l'ensemble de nos bibliothèques soient de qualité, afin de fournir des collections riches et variées, des ressources humaines adéquatement formées, des heures d'ouverture étendues, des places assises suffisantes et une superficie adéquate. Il faut en prendre conscience pour améliorer continuellement les ressources mises à la disposition des bibliothèques publiques afin que celles-ci puissent répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

Il est donc souhaitable que chaque municipalité vise à obtenir le plus haut niveau du programme BiblioQUALITÉ pour ses bibliothèques publiques et que cela soit une motivation permanente à l'amélioration continue des services offerts à leurs communautés. BiblioQUALITÉ se veut donc un outil incontournable pour aider les municipalités à enrichir continuellement l'offre de services à leurs citoyennes et leurs citoyens.

Pour plus d'informations sur le programme et ses objectifs, visitez le biblioqualite.ca.

Pour consulter le Portrait national des bibliothèques publiques québécoises, visitez le http://biblioqualite.ca/portraitnational.

La Semaine des bibliothèques publiques : riche en activités !

En tant qu'institution culturelle la plus fréquentée au Québec, la bibliothèque publique est une ressource unique pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. Elle est un lieu vivant, dynamique et qui répond aux besoins de sa population en termes de :

Culture et d'activités dédiées aux familles et aux enfants;

Sources d'informations fiables et variées;

Littératies sous toutes ses formes et d'éducation;

Programmes favorisant la lecture et l'apprentissage;

Ressources et services aux citoyennes et aux citoyens.

« Dans l'imaginaire collectif, les bibliothèques publiques sont souvent perçues comme des lieux pour emprunter des livres, alors qu'elles sont beaucoup plus que ça », mentionne Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) « La bibliothèque est un lieu d'accès à l'information et à la culture. Elle offre des espaces de rencontres et d'échanges, où l'on vient développer ses connaissances et ses compétences, où l'on découvre et s'approprie le numérique. Elle anime et stimule sa communauté avec ses programmations riches et variées. Une bibliothèque, c'est tout à la fois un lieu d'information, de culture, d'éducation et de littératie ! »

Le rôle d'une bibliothèque va au-delà des mots : il est essentiel auprès des collectivités et il s'agit d'une fierté pour les citoyennes et les citoyens. Plus les bibliothèques publiques sont de qualité, plus leur communauté peut en être fière.

La Semaine des bibliothèques publiques est organisée par l'ABPQ en partenariat avec Bibliopresto, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec. Plusieurs activités auront lieu dans plusieurs bibliothèques publiques participantes partout à travers le Québec. Pour plus de détails sur la 24e édition et pour la programmation complète, rendez-vous au www.semainedesbibliotheques.ca.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.



_________________________________ 1 Notez que, pour des raisons circonstancielles dues à la pandémie de COVID-19, l'année 2020 n'a pas été évaluée dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ. Ce faisant, le portrait a été réalisé à partir des données de 2019. 2 Les villes ou municipalités membres de l'ABPQ et membres du Réseau BIBLIO régional de la Montérégie dont les données n'étaient pas disponibles pour être compilées dans le portrait national sont les suivantes : Saint-Ambroise-de-Kildare, Notre-Dame-de-Lourdes, Cap-aux-meules (îles-de-la-Madeleine), North Hatley, Huntingdon, Lacolle et Saint-Paul-d'Abbotsford. 3 Le résultat global est exprimé par la moyenne des résultats disponibles pour chaque indicateur.

