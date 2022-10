Midea annonce sa stratégie renforcée pour le développement durable au salon Chillventa 2022, privilégiant les solutions destinées à donner aux consommateurs les moyens de vivre de manière écologique





NUREMBERG, Allemagne, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les impacts du changement climatique ont transformé les comportements des clients, menant à une vague de révolution verte. Dans ce contexte, Midea, le leader mondial de la maison intelligente (« la société »), a franchi une nouvelle étape dans sa promesse de longue date d'aider les consommateurs à adopter des modes de vie et des espaces domestiques plus respectueux de l'environnement, en dévoilant sa stratégie renforcée pour le développement durable pour ses produits écologiques lors du salon Chillventa 2022.

« Le réchauffement de la planète et la crise énergétique nous ont incités à repenser notre stratégie de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement, alors que nous continuons de chercher des façons innovantes de réduire l'empreinte carbone des produits de Midea et de renforcer notre engagement envers l'objectif de la neutralité carbone. Au coeur de la nouvelle stratégie verte de Midea se trouve un accent renforcé sur l'efficacité énergétique et la gestion intelligente de l'énergie, qui sont, selon nous, les deux solutions pour aider nos clients à réduire leurs factures d'énergie tout en améliorant le confort de leur domicile », a expliqué Thomas Kunnig, chef de produit pour Midea Allemagne.

En ciblant la chaleur perdue des climatiseurs, Midea se fera le fer de lance du développement d'un nouveau système capable de récupérer la chaleur concentrée d'un climatiseur et de la recycler pour fournir de l'eau chaude. Cette nouvelle technologie peut apporter des avantages considérables à ses utilisateurs, en particulier ceux qui vivent dans les zones où les climatiseurs fonctionnent pendant la majeure partie de l'année, car elle constitue une solution fiable et peu coûteuse qui fournit de l'eau chaude pour une consommation énergétique bien plus faible.

Sur le thème « Midea a une idée », la société a également présenté toute sa gamme de nouvelles solutions écologiques conçues pour réduire la consommation énergétique de ses produits, notamment le système de récupération de chaleur CirQ, la technologie d'économie d'énergie Tesseraction, ainsi qu'un nouveau climatiseur split écologique Breezeless E. En mettant en avant ses derniers efforts pour répondre aux préoccupations environnementales et lutter contre le changement climatique, Midea a fait preuve de sa dévotion envers l'innovation en matière de réduction des émissions, et fait la démonstration de sa stratégie commerciale centrée sur le client, qui donne la priorité aux besoins des utilisateurs pour correspondre à leurs modes de vie en constante évolution.

Lors de l'événement, Midea a également obtenu la première déclaration environnementale de produit (EPD) au monde pour les produits de climatisation, sur le système international EPD, et a reçu une certification en gestion d'empreinte carbone du produit par la société de test, d'inspection et de certification (TIC) TÜV SÜD. Ce certificat, qui repose sur l'évaluation et la vérification de l'empreinte carbone et de la consommation d'énergie d'un produit tout au long de son cycle de vie, offre des informations détaillées et transparentes sur la durabilité et l'impact environnemental des climatiseurs de Midea, soulignant ainsi les prouesses technologiques de Midea en matière de technologie verte, de conception innovante soucieuse du climat, ainsi que sa stratégie de durabilité tournée vers l'avenir.

Midea a redoublé d'efforts au cours des dernières années pour promouvoir et développer des produits à faible émission de carbone qui soient écoénergétiques. Poursuivant ses efforts pour la protection de l'environnement, Midea a conçu une nouvelle gamme de produits écologiques grâce à sa propre technologie de conversion de fréquence et à ses algorithmes intelligents, qui permettent à la marque de devenir incontournable pour une nouvelle génération de clients internationaux. En 2021, plus de 2,1 millions de nouveaux climatiseurs frigorigènes R290 de Midea ont quitté les lignes de production pour faire leur entrée sur le marché.

« La durabilité est au premier plan de notre stratégie commerciale. Elle nous aide à explorer et à innover en matière de conception de produits, d'approvisionnement en matériaux, de fabrication, de logistique, de recyclage et de services, qui sont maintenant les six piliers de l'écosystème écologique de Midea. Nous croyons que l'accent que nous mettons sur l'efficacité énergétique et la récupération de chaleur est une nouvelle façon de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, une solution plus propre et plus durable qui permettra aux utilisateurs mondiaux de créer des environnements domestiques sains et confortables », a déclaré Thomas Kunnig, chef de produit pour Midea Allemagne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1921284/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1921285/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1921286/image_3.jpg

