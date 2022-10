Inversago Pharma conclut une ronde de financement de série C de 95 millions $ CAD





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses du récepteur CB1 actifs à la périphérie, annonce aujourd'hui la conclusion d'une ronde de financement de série C de 95 millions $ CAD (approximativement 70 millions $ USD), menée par New Enterprise Associates (« NEA »). De nouveaux investisseurs additionnels, le Growth Opportunities Fund de Forbion (« Forbion Growth ») et Amgen Ventures, se joignent aux investisseurs actuels dont le Ventures Fund IV de Forbion (« Forbion Ventures »), le Fonds de solidarité FTQ, Genesys Capital, AmorChem, JDRF T1D Fund et adMare BioInnovations lors de cette ronde de financement.

Les fonds provenant de ce financement de série C permettront de faire avancer le INV-202, le programme principal d'Inversago, en étude clinique de phase 2 sur la maladie rénale diabétique en T4 2022. Ce jalon suivra l'annonce récente de l'autorisation de notre demande d'IND par la FDA et les premiers résultats prometteurs à venir sur la phase 1b chez des sujets atteints d'un syndrome métabolique. De plus, les fonds permettront d'accélérer les autres programmes clés de la Société actuellement en développement préclinique, tout en confortant son leadership dans le domaine des inhibiteurs des récepteurs CB1.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur le soutien et l'engagement d'un imposant groupe d'investisseurs à ce stade crucial du développement de la Société », a déclaré François Ravenelle, PhD, Chef de la direction d'Inversago Pharma. « Cette nouvelle ronde de financement représente un soutien fort envers l'équipe d'Inversago, qui a porté notre vision de tirer profit du potentiel de l'inhibition des récepteurs CB1 afin de développer des thérapies efficaces pour un nombre grandissant de patients atteints de troubles métaboliques, tels que les maladies rénales diabétiques et d'autres conditions liées au diabète ».

Au sujet de cet investissement, Ed Mathers, General Partner chez NEA, a déclaré : « Inversago a démontré que les inhibiteurs des récepteurs CB1 actifs à la périphérie disposent d'un potentiel inexploité afin de créer une nouvelle classe de traitements ciblés pour desservir les populations de patients diabétiques. Le financement d'aujourd'hui reflète notre vision commune et notre collaboration avec la direction de la Société au moment où celle-ci s'apprête à débuter une étude clinique de phase 2 sur le INV-202 ».

Nanna Lüneborg, General Partner chez Forbion Growth, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous joindre au financement de série C d'Inversago et de soutenir la Société dans le développement d'un pipeline de nouveaux traitements prometteurs, qui ont le potentiel de changer significativement la vie des patients atteints de maladies cardiométaboliques. Nous avons été impressionnés par les progrès spectaculaires d'Inversago depuis que Forbion a mené la ronde de financement de série B de la Société il y a deux ans, et sommes enthousiasmés de soutenir davantage la Société par le biais des deux fonds Forbion Growth et Forbion Ventures ».

À propos de NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une firme internationale de capital-risque dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs dans la création d'activités transformatrices, quels que soient leur étape de développement, secteur d'activité ou zone géographique. Avec presque 24 milliards $ de capital engagé cumulé depuis la fondation de la firme en 1977, NEA investit dans des entreprises technologiques et des soins de la santé quelle que soit leur étape de croissance, de l'amorçage à l'introduction en Bourse. Le bilan de performance des investissements de la firme compte plus de 260 sociétés en portefeuille introduites en Bourse et plus de 440 fusions et acquisitions.

À propos de Forbion

Forbion est une firme de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, implantée aux Pays-Bas, en Allemagne et à Singapour. Forbion investit dans des sociétés en sciences de la vie actives dans les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. Forbion gère plus de 2 milliards d'euros par le biais de stratégies multi-fonds couvrant toutes les étapes du développement de médicaments pharmaceutiques et biopharmaceutiques. L'équipe actuelle de Forbion compte plus de 30 professionnels de l'investissement en sciences de la vie qui ont constitué un bilan de performance impressionnant depuis la fin des années 90, avec des investissements dans plus de 92 sociétés. En plus des objectifs financiers, Forbion sélectionne des investissements qui auront un impact positif sur la santé et le bien-être des patients. La firme est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies. Forbion exploite une co-entreprise avec BGV, qui gère des fonds d'amorçage et de démarrage particulièrement axés sur le Bénélux et l'Allemagne.

À propos d'Amgen Ventures

Amgen Ventures est le fonds de capital de risque d'entreprise d'Amgen, voué à l'investissement dans des sociétés et des technologies émergentes afin de faire avancer la mise au point de médicaments prometteurs et de solutions novatrices qui permettront de relever les plus grands défis en matière de soins de santé.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la maladie rénale diabétique, incluant la néphropathie diabétique (ND), les diabètes de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité et à l'hypertriglycéridémie (HTG), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et d'autres conditions. Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

