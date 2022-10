KASADA ACQUIERT LE LAMANTIN BEACH RESORT & SPA A SALY, AU SENEGAL





Kasada, plateforme indépendante de private equity immobilier dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne et leader sur son segment, a annoncé ce jour l'acquisition de l'un des complexes hôteliers les plus en vue du Sénégal : le Lamantin Beach Resort & Spa. Il s'agit de la quatrième acquisition de Kasada dans le pays, elle fait suite à celles du Pullman, du Novotel et de l'Ibis Dakar en janvier 2021.

L'établissement se situe le long de la Petite Côte, à Saly, une station balnéaire de choix qui attire visiteurs internationaux comme locaux. Il compte 166 chambres, des salles de réunion, deux piscines, un espace spa & bien-être ainsi qu'une base nautique. C'est l'un des rares hôtels de la Petite Côte à bénéficier d'un accès direct à la plage.

Le programme de rénovation qui sera déployé dans ce complexe de bord de mer, ciblera l'amélioration de l'expérience des clients. En outre, ce programme respectera les meilleures pratiques en termes de gouvernance environnementale et sociale.

Olivier Granet et David Damiba, Managing Partners de Kasada, déclarent : « L'économie sénégalaise a fait preuve de résilience tout au long de la pandémie, et nous sommes ravis d'ajouter cet actif à notre portefeuille. Nous sommes convaincus que le succès et la reconnaissance actuels de l'hôtel combinés à notre savoir-faire créera de la valeur pour nos clients et pour la communauté locale. »

À propos de Kasada

Kasada est une plateforme indépendante de private equity immobilier dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, conseillée par Kasada Capital Management, entité du groupe Kasada. La société a été créée avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, un leader mondial de l'hôtellerie. La stratégie d'investissement de Kasada couvre tous les segments, de l'économique au luxe, et cible à la fois des projets d'hôtels à construire et de reprise d'hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales. En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions.

