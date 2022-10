RÉSERVEZ RAPIDEMENT VOTRE PLACE POUR LE GRAND PRIX DE FORMULE 1 D'ABOU DHABI 2022 ET PROFITEZ DES OFFRES DE SEJOUR DANS LES SUITES EXCLUSIVES DES HÔTELS YAS PLAZA





Rendez-vous au coeur de l'action du Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi 2022 qui se déroulera du 17 au 20 novembre en profitant des forfaits de chambres incontournables dans les hôtels Yas Plaza. Regroupant les meilleures marques hôtelières telles que Radisson Blu Yas Island, Crowne Plaza Yas Island, Centro Yas Island, Yas Island Rotana, Park Inn by Radisson Yas Island et Staybridge Suites Abu Dhabi - avec 1 760 chambres, 21 restaurants et bars primés, et 25 salles de réunions et d'événements, Yas Plaza Hotels sera prêt à offrir des forfaits d'hospitalité, de restauration et de divertissement amusants, rapides et futuristes pour fournir aux clients une expérience de Formule 1 inégalée.

Le regroupement qui comprend tous les hôtels, restaurants et le centre des activités, le Central Plaza, a autrefois accueilli plus de 60 000 fans de Formule 1, se disant prêt à répondre aux demandes des invités exigeants venant du monde entier pour célébrer le meilleur événement sportif attendu dans un environnement divertissant riche en adrénaline. Dans le but de fournir aux amateurs l'escale parfaite pour un séjour mémorable durant le weekend de courses de Formule 1, Yas Plaza Hotels lance les forfaits Suite Life et Race Weekend suralimentés conçus pour garder les clients en tête du jeu avant même que l'engouement ne commence officiellement.

Offres Nuitée(s) en suite pendant les weekends de courses (Race Weekend Suite Life)

La notion de luxe selon chaque individu est reflétée par la gamme de suites disponibles dans les six propriétés des hôtels Yas Plaza. Qu'il s'agisse d'une chambre communicante pour les grands groupes ou les familles ; des chambres surplombant une vue panoramique, une piste de course, la mer ou un terrain de golf ; de deux à trois chambres à coucher ; un majordome personnel ; ou un salon séparé; sont nombreuses les options offertes pour une expérience de Formule 1 personnalisée et premium couronnée par les avantages du salon exécutif.

Le forfait nuitée(s) en suite pendant les weekends de course (Race Weekend Suite Life) comprend le petit-déjeuner, l'accès au circuit de course et des laissez-passer pour les concerts. Abu Dhabi Motorsports Management et Flash Entertainment ont révélé que Swedish House Mafia sera en tête d'affiche le vendredi 18 novembre et Kendrick Lamar le samedi 19 novembre. Deux têtes d'affiche supplémentaires pour jeudi et dimanche sont prévues d'être annoncées pour la série des concerts d'après course Yasalam.

Les prix des forfaits commencent à partir de 11 500 AED par nuit pour 2 adultes.

* 4 nuits au minimum pour pouvoir effectuer une réservation

*Source: AETOSWire

