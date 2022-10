Rapport de segment de marché Best: Des opportunités se présentent aux réassureurs de la région MENA, en dépit de la disparité des conditions économiques





Selon un nouveau rapport d'AM Best, le durcissement des conditions du marché de la réassurance dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que l'évolution des préférences des réassureurs en matière de déploiement de leur capital, ont entretenu la dynamique tarifaire positive au cours des dernières saisons de renouvellement.

Le nouveau rapport de segment de marché de Best : « Opportunities Arise for MENA Reinsurers, Amid Divergent Economic Conditions » (Des opportunités se présentent aux réassureurs de la région MENA, en dépit de la disparité des conditions économiques), note que la capacité de réassurance dans la région continue d'être très changeante et dynamique dans un contexte de conditions économiques divergentes dans la région pour les pays exportateurs et importateurs de pétrole.

Les analystes d'AM Best indiquent également que les défis opérationnels et la détérioration du paysage du risque pays dans plusieurs pays de la région ont pesé négativement sur leur opinion de la solidité financière des réassureurs domiciliés et opérant dans ces pays. Bien que les notations de crédit émetteur à long terme AM Best de plusieurs sociétés aient été revues à la baisse au courant de l'année dernière, dans l'ensemble, les réassureurs de la région MENA notés par AM Best ont tendance à afficher les « niveaux les plus élevés » de capitalisation ajustée aux risques, ce qui reflète des réserves de capital importantes par rapport à leurs expositions opérationnelles.

