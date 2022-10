Celonis présentera de nouvelles perspectives pour l'exécution des activités lors de la Celosphere 2022 les 9 et 10 novembre à Munich, Allemagne





NEW YORK et MUNICH, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Celonis , leader mondial de la gestion de l'exécution, a annoncé aujourd'hui que les meilleurs experts mondiaux de l'exploration des processus et de la gestion de l'exécution se réuniront à la Celosphere 2022 à Munich, en Allemagne, du 9 au 10 novembre .

L'expérience Celosphere, d'une durée de deux jours, est conçue pour créer des expériences uniques de A à Z et mobiliser les meilleurs professionnels internationaux du domaine des processus avec les technologies les plus avancées en matière de processus et d'exécution des activités.

Les participants repartiront avec les connaissances, la formation et les certifications nécessaires pour utiliser l'exploration des processus et aider à changer la façon dont le monde fonctionne. Ils seront également les premiers à enseigner, certifier et déployer la prochaine génération de produits de Celonis pour l'exploration des processus et la gestion de l'exécution qui seront dévoilés lors de ce rassemblement unique. De plus, ils recevront des accréditations exclusives à la Celosphere 2022.

« Il n'y a jamais eu de moment plus important dans l'histoire des entreprises pour se rassembler autour des processus qui dirigent le monde », a asséné Alex Rinke, co-PDG et co-fondateur de Celonis. « En modernisant la façon dont nous trouvons, réparons et optimisons nos processus, nous pouvons combattre les vagues d'inflation, les variations des chaînes d'approvisionnement, le gaspillage alimentaire et les dommages causés par le carbone à notre planète, littéralement un processus à la fois. »

Un aperçu de l'expérience Celosphere

Le Dr Detlef Kayser, membre du conseil d'administration du groupe Lufthansa, flotte et technologie : L'expérience sera marquée par un discours et une discussion avec le Dr Detlef Kayser, membre du conseil d'administration du groupe Lufthansa, qui est responsable des processus et normes opérationnels, de la gestion commerciale et technique de la flotte ainsi que de l'informatique et des achats du groupe Lufthansa. Le Dr Kayser partagera ses idées et ses conseils sur la façon dont les technologies avancées de processus et d'exécution des activités sont un pilier stratégique de l'activité d'une valeur de 16 milliards d'euros (chiffres de 2021) de Lufthansa, le transporteur aérien phare pour l'Allemagne et l'Europe.

Adeel Fudda, vice-président pour l'intelligence, l'automatisation & la technologie émergente pour Mars : Adeel Fudda est un leader de la transformation numérique et un innovateur, qui favorise constamment la création de valeur par l'automatisation des processus mondiaux, la gouvernance, la gestion des fournisseurs et les technologies émergentes. Son expertise s'étend à l'automatisation robotisée des processus (ARP), à l'intelligence artificielle et aux agents virtuels cognitifs dotés de capacités de PNL et d'apprentissage machine (« machine learning »), aux outils d'OCR et aux systèmes de réalité augmentée (RA) / réalité virtuelle (RV). Au cours de son discours, M. Fudda expliquera comment Mars a fait de l'exploration des processus un élément normal de l'organisation, qui soutient l'ensemble de l'entreprise Mars en exploitant la puissance de l'exploration des processus pour améliorer l'exécution des activités.

Lars Rogge, directeur des opérations pour Allianz Partners : M. Rogge prendra également la parole et animera une séance en petits groupes sur le pouvoir des technologies de gestion et d'exécution des processus chez Allianz Partners. Allianz Partners est un leader mondial de l'assurance B2B2C et de l'assistance au sein du groupe Allianz, offrant des solutions internationales couvrant la santé et la vie internationale, l'assurance voyage, la mobilité internationale et l'assistance. M. Rogge est responsable de la transformation numérique de la zone Opérations chez Allianz Partners, qui a traité environ 65 millions de cas d'assistance, 63 millions d'appels et organisé 8 500 rapatriements médicaux en 2021, avec une activité commerciale dans 75 pays au service de nos clients dans 70 langues.

Mark Klein, directeur numérique d'ERGO : M. Klein mènera l'une de ces discussions « au coin du feu », où il partagera son point de vue sur la valeur de l'exploration des processus et de l'exécution numérique pour ERGO, l'un des principaux groupes d'assurances en Allemagne et en Europe. M. Klein est reconnu dans le domaine pour son leadership éclairé sur la façon d'inspirer les gens et les cultures à numériser les processus, pour créer des organisations résilientes et durables. En 2021, ERGO a reçu une prime totale de 19 milliards d'euros. Le groupe est représenté dans une trentaine de pays du monde entier, et offre une gamme complète d'assurances, de pensions, de placements et de services.

Timo Peters, responsable du CDE (centre d'excellence) de Bayer AG pour l'exploration des processus : M. Peters, en tant que Champion du CeloCDE pour la région EMEA, partagera ses 10 meilleurs conseils en matière de CDE. Avant d'occuper son poste chez Bayer et de se concentrer sur l'accélération du CDE de Bayer, Timo a construit le CDE de Nokia. Fort de son expérience opérationnelle, il en présentera les dix principaux leviers, comme l'importance des sponsors exécutifs, et il parlera également des expériences concrètes et des meilleures pratiques qu'il a pu observer en discutant avec de nombreuses autres entreprises et en partageant des conseils opérationnels très spécifiques. Cette séance soulignera l'importance d'un CDE en tant qu'accélérateur central pour la transformation et permettra aux spectateurs de réfléchir à leurs propres déploiements.

Anna Rosling Rönnlund, fondatrice de la Fondation Gapminder : Les participants pourront rencontrer la femme connue pour avoir défié un groupe de dirigeants de Davos sur leur perception du monde, puis leur avoir montré des données révélatrices pour contredire leurs idées reçues. Anna, fondatrice de la Fondation Gapminder, une ONG axée sur une vision du monde plus factuelle, est co-autrice du best-seller « Factfulness », où elle démantèle les méga-idées qui façonnent notre vision du monde et montre à quoi le monde ressemble vraiment, d'une façon compréhensible par tout le monde.

Dirigeants de Bellwether Industry : L'expérience d'une durée de deux jours comprendra également des entretiens sur scène et immersifs avec des leaders de l'industrie tels que ALDI SÜD, le groupe BMW, le groupe BSH Home Appliances, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (un détaillant IKEA), le groupe MANN+HUMMEL, Merck & Co., le groupe MOL, ?KODA AUTO a.s., Stora Enso et bien d'autres.

Interventions spéciales : Wil van der Aalst, professeur renommé et parrain de l'exploration des processus, et Marc Kerremans, vice-président de Gartner et analyste spécialisé dans l'exploration des processus, dirigeront une discussion sur l'avenir de l'optimisation des processus et de l'exécution des activités. R « Ray » Wang, PDG du groupe Constellation, animera une séance immersive sur les plus grands défis contemporains en matière de pénuries, d'inflation et de récession, et sur la façon dont l'exploration des processus peut aider à relever ces défis. Harpreet Makan, directrice de la pratique chez Everest Group, animera une séance sur les innovations en matière d'exploration des processus, en mettant l'accent sur le rapport « Process Mining PEAK Matrix® » et ses prévisions pour l'industrie. Reetika Fleming, de HFS Research, se concentrera sur les meilleures pratiques de mise en oeuvre et les récits de réussite des clients, tandis que Maureen Fleming, de IDC, participera à un panel ayant pour thème « Les femmes dans l'exploration des processus ».

Réinventer l'exploration des processus : Le parcours de Celonis a humblement commencé il y a dix ans, lorsque les trois co-fondateurs ont été les premiers à commercialiser une solution pour trouver et résoudre les problèmes de processus cachés dans les systèmes ERP, SCM et CRM. Lors de la Celosphere 2022, Celonis dévoilera le premier d'une série de produits nouvelle génération pour l'exploration et l'exécution des processus. Ces nouveaux produits introduiront une nouvelle dimension de données commerciales, d'intelligence et d'action pour tous les produits estampillés Celonis. Les participants à la Celosphere recevront une formation et une certification de première main afin de pouvoir déployer sur-le-champ les nouveaux produits dans leurs entreprises.

Une accréditation exclusive de Celonis : Les participants à la Celosphere pourront obtenir les nouveaux titres de « Champion de Celonis » et « Constructeur de Celonis ». Après avoir appris les dernières fonctionnalités de Celonis à la Celosphere et confirmé leur expertise par le biais de la Celonis Academy, les participants feront partie des quelques privilégiés à recevoir cet insigne honorifique.

Un écosystème d'exécution des affaires : La Celosphere sera co-animée et parrainée par les principaux GSI internationaux tels que Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow et bien d'autres.

Optimiser les revenus, les bénéfices et la croissance verte avec les processus

La Celosphere est le point de rassemblement annuel des plus grands experts mondiaux en exploration des processus et en gestion de l'exécution. L'unique but commun de la Celosphere est d'unir les meilleures entreprises au monde pour trouver, réparer et moderniser leurs processus essentiels. Cela créé un moteur inarrêtable pour la valeur des bénéfices, des revenus et de la croissance verte.

En 2021, plus de 10 000 personnes ont assisté à la diffusion en ligne de la Celosphere dirigée par Julie Sweet, PDG d'Accenture, Bob Moritz, PDG de PWC, Mark Foster, président d'IBM Consulting chez IBM, Trevor Noah et Megan Rapinoe.

Inscrivez-vous ici pour assister à la Celosphere 2022 à Munich, en Allemagne.

À propos de Celonis

Celonis révèle et corrige les inefficacités que les entreprises ne peuvent pas voir, leur permettant d'atteindre des niveaux de performance qu'elles n'auraient jamais pensés possibles. Alimenté par son noyau d'exploration des processus de pointe, le système de gestion de l'exécution de Celonis (« Execution Management System ») offre un ensemble complet de capacités de plateforme pour les dirigeants d'entreprise et les utilisateurs, afin d'épargner des milliards de dollars aux entreprises en contrant l'inefficacité, de fournir une meilleure expérience client et de réduire les émissions de carbone. Celonis a réalisé des milliers d'implémentations avec des clients internationaux. Son siège social se trouve à Munich, en Allemagne, et à New York, aux États-Unis, avec plus de 20 bureaux dans le monde.

© 2022 Celonis SE. Tous droits réservés. Celonis, Execution Management System, EMS et le logo « droplet » de Celonis sont des marques déposées de Celonis SE en Allemagne et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

