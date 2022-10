Torry Harris finaliste des Banking Tech Awards 2022





NEW YORK et BRISTOL, Angleterre et BANGALORE Inde, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions(THIS), un leader reconnu en matière de stratégie d'intégration et de livraison de transformation numérique axée sur les API, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été sélectionné comme finaliste des Banking Tech Awards de Fintech Futures pour l'année en cours. La solution bancaire Concierge Banktm de Torry Harris a été choisie comme finaliste dans la catégorie des meilleures solutions de système bancaire ouvert ? international au côté de Platea Banking de NTT Data et Finacle d'Infosys.

Concierge Banktm, un produit de services bancaires axés sur le marché conçu par Torry Harris, aide les banques du monde entier à offrir aux clients de nouveaux produits novateurs au moyen d'une interface utilisateur simple et d'une solution de place de marché ouverte axée sur les API. Le système permet d'élargir les offres bancaires aux clients des services bancaires mobiles en reliant une place de marché numérique au sein d'une application bancaire claire et directe.

Shuba Sridhar, vice-président ? Initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être reconnus pour nos efforts visant à démocratiser le numérique grâce à des solutions d'intégration automatisée axées sur les API pour nos clients. Concierge Banktm, une solution de place de marché bancaire, offre sa propre application mobile personnalisable, mais est axée sur les API, ce qui permet aux clients d'utiliser leur propre application mobile ou site Web et d'intégrer parfaitement toutes les fonctions du marché dans leur expérience client actuelle. »

