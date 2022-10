Avis aux médias - Le ministre Mendicino tiendra un point de presse à la suite d'une visite à la Nation crie de James Smith et d'une rencontre privée avec les chefs Burns, Head, Sanderson, et les familles touchées par la tragédie de septembre





OTTAWA, ON, le 16 oct. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour un bref point de presse à la suite d'une rencontre privée avec les chefs Wally Burns, Rob Head et Calvin Sanderson, de la Première Nation James Smith, et les familles des victimes qui ont péri dans les événements tragiques récents dans cette communauté.

Après l'annonce, le ministre Mendicino répondra aux questions des médias.

Date

Lundi 17 octobre 2022

Heure

10 h 30 (HNC)

Lieu

Nation crie de James Smith, clinique de santé et bureau de bande

1, route nord-est

Kinistino (Saskatchewan)

En personne

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

