Avis aux médias - Les ministres Mendicino et Tell et le grand chef Hardlotte feront une annonce pour renforcer la sécurité communautaire au Grand Conseil de Prince Albert





OTTAWA, ON, le 16 oct. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Christine Tell, ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, et au grand chef Brian Hardlotte, du Grand Conseil de Prince Albert, pour faire une annonce visant à renforcir la sécurité communautaire au Grand Conseil de Prince Albert.

Ils seront rejoints par Wally Burns, chef de la Première Nation James Smith.

Après l'annonce, les ministres Mendicino et Tell et le grand chef Hardlotte répondront aux questions des médias.

Date

Lundi 17 octobre 2022

Heure

13 h (HNC)

Lieu

Prince Albert Exhibition Association

Salle principale

815 Promenade de l'exposition

Prince Albert (Saskatchewan)

En personne

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 16 octobre 2022 à 15:46 et diffusé par :