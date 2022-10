Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore un citoyen du Bas-Saint-Laurent





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a remis à M. Steve Turcotte, citoyen de Trois-Pistoles, une Citation de reconnaissance afin de souligner son précieux apport lors d'un incendie survenu le soir du 19 mai 2021.

Ce soir-là, en sortant de son domicile, M. Turcotte aperçoit un feu qui s'étend sur le parement de la maison voisine. Sur-le-champ, il se dirige chez son voisin, appelle le 911 et frappe à la porte pour faire évacuer les occupants.

Toujours dans l'action, M. Turcotte pense aussi à éloigner un bac en flammes afin de limiter les risques de propagation au bâtiment. Cette initiative facilite le travail des pompiers, qui réussissent à maîtriser l'incendie plus rapidement.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Je veux souligner le geste de bon samaritain et la vigilance de M. Steve Turcotte. Son intervention lucide et spontanée a contribué à sauver cinq vies, dont celle de trois enfants, et a grandement facilité le travail des pompiers de Trois-Pistoles. Merci, et félicitations! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 octobre 2022 à 14:05 et diffusé par :