Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore quatre pompiers de Montréal





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné à titre posthume la Médaille du sacrifice au pompier Pierre Lacroix, qui a perdu la vie lors d'un sauvetage nautique effectué sur le canal Lachine le 17 octobre 2021, et a remis la Croix de courage aux trois confrères qui l'accompagnaient ce jour-là : François Rabouin, Robin Brunet-Paiement et Michael Maillé.

L'opération de sauvetage a été lancée à la suite de la panne d'un bateau de plaisance qui dérivait vers les rapides du canal Lachine avec deux personnes à bord. Le lieutenant François Rabouin et ses collègues, les pompiers Robin Brunet-Paiement, Michael Maillé et Pierre Lacroix, décident de rejoindre l'embarcation pour l'amarrer et l'éloigner des rapides. En raison du fort courant, l'embarcation du Service de sécurité incendie de Montréal chavire et plonge les pompiers dans les remous. Les sauveteurs Michael Maillé, François Rabouin et Robin Brunet-Paiement parviendront tant bien que mal à se dégager de l'emprise des rapides avant d'être finalement hissés à bord d'autres embarcations. Malheureusement, Pierre Lacroix connaît ce jour-là un destin tragique.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Les quatre sauveteurs honorés aujourd'hui, Pierre Lacroix, François Rabouin, Robin Brunet-Paiement et Michael Maillé, ont fait preuve de dépassement de soi, de ténacité, d'altruisme et d'un courage inébranlable lors de cette intervention. Pierre Lacroix, valeureux pompier cumulant plus de 20 ans d'expérience, s'est donné corps et âme, jusqu'à y laisser sa vie. C'est avec le coeur rempli d'émotion que nous vous rendons hommage. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

